El enfrentamiento entre Real Madrid y Bayern Múnich en los cuartos de final de la UEFA Champions League vuelve a poner frente a frente a dos de los clubes más grandes de Europa. A lo largo de la historia, sus cruces han dejado partidos memorables, eliminatorias dramáticas y actuaciones individuales que marcaron época. Pero también existe una curiosidad que une a ambas instituciones: varios futbolistas han defendido las dos camisetas.

La lista incluye nombres históricos y jugadores que marcaron ciclos importantes en cada club. Algunos fueron protagonistas en títulos europeos, otros dejaron su huella con liderazgo o talento ofensivo. En la antesala de este nuevo capítulo entre Real Madrid y Bayern, vale la pena repasar quiénes son esos futbolistas que jugaron en ambos equipos y cómo fue su paso por cada institución.

Paul Breitner, uno de los pioneros entre Bayern y Real Madrid

Uno de los primeros grandes nombres que conectan a Bayern Múnich y Real Madrid es Paul Breitner. El legendario futbolista alemán inició su carrera en el Bayern, donde jugó entre 1970 y 1974, etapa en la que se consolidó como uno de los defensores más influyentes del fútbol europeo.

En 1974 dio el salto al Real Madrid, donde permaneció hasta 1977. En el club blanco mantuvo su estatus de figura y sumó títulos nacionales, destacándose por su versatilidad y liderazgo dentro del campo. Posteriormente regresó al Bayern para una segunda etapa entre 1978 y 1983, convirtiéndose en uno de los referentes históricos del club bávaro. Breitner es recordado como uno de los primeros futbolistas de élite en jugar para ambos gigantes europeos.

Zé Roberto, un paso breve por Madrid y consolidación en Bayern

El brasileño Zé Roberto es otro de los nombres que forman parte de esta lista. Su paso por el Real Madrid fue breve, ya que estuvo en el club durante la temporada 1997-1998. Aunque su participación fue limitada, formó parte del plantel que conquistó la Champions League en aquella campaña.

Posteriormente desarrolló gran parte de su carrera en Alemania. En el Bayern Múnich, donde jugó entre 2002 y 2006, se consolidó como un mediocampista de enorme despliegue físico y técnica refinada. Allí ganó múltiples títulos de Bundesliga y se convirtió en uno de los futbolistas extranjeros más respetados del club.

Arjen Robben, talento ofensivo en ambos clubes

El neerlandés Arjen Robben también forma parte de los jugadores que vistieron las camisetas de Real Madrid y Bayern Múnich. Su paso por el club blanco se dio entre 2007 y 2009, periodo en el que dejó destellos de su velocidad y capacidad de desequilibrio por la banda derecha.

Tras su salida del Madrid fichó por el Bayern en 2009 y allí encontró el escenario perfecto para desarrollar su mejor versión. Durante una década, hasta 2019, Robben se convirtió en una de las grandes figuras del club alemán. Con el Bayern ganó múltiples títulos, incluida la Champions League de 2013, recordada especialmente por el gol decisivo que marcó en la final ante el Borussia Dortmund.

Hamit Altintop, el paso directo entre Bayern y Real Madrid

El mediocampista turco Hamit Altintop tuvo una trayectoria que conecta directamente a ambos clubes. Jugó en el Bayern Múnich entre 2007 y 2011, etapa en la que destacó por su potencia, capacidad de disparo y versatilidad en el mediocampo.

En 2011 fichó por el Real Madrid. Sin embargo, su paso por el club blanco fue breve y tuvo pocas oportunidades de consolidarse dentro del equipo. A pesar de ello, su nombre permanece en la lista de futbolistas que pasaron de un gigante europeo a otro.

Xabi Alonso, liderazgo en el mediocampo de ambos clubes

El español Xabi Alonso es uno de los casos más recordados entre los jugadores que vistieron ambas camisetas. Llegó al Real Madrid en 2009 procedente del Liverpool y rápidamente se convirtió en una pieza fundamental del mediocampo.

Durante su etapa en el club blanco, que se extendió hasta 2014, fue clave en la conquista de la Champions League de 2014, además de títulos de LaLiga y Copa del Rey. Su inteligencia táctica y capacidad para dirigir el juego lo convirtieron en uno de los líderes del equipo.

Tras su salida del Madrid fichó por el Bayern Múnich, donde jugó entre 2014 y 2017 bajo las órdenes de Pep Guardiola y luego Carlo Ancelotti. En el club alemán también fue una figura importante y sumó títulos de Bundesliga.

Toni Kroos, una historia de éxito que comenzó en Bayern

Otro nombre imprescindible en esta lista es Toni Kroos. El mediocampista alemán se formó y debutó profesionalmente en el Bayern Múnich, donde jugó entre 2007 y 2014. Con el club bávaro ganó la Champions League de 2013 y se consolidó como uno de los mejores mediocampistas de Europa. En 2014 fue fichado por el Real Madrid, movimiento que marcaría una etapa histórica para el jugador y para el club.

En el Madrid se convirtió en uno de los pilares del mediocampo durante más de una década. Su precisión en los pases, visión de juego y regularidad lo llevaron a ganar múltiples títulos, incluyendo varias Champions League, convirtiéndose en una de las grandes leyendas recientes del club.

James Rodríguez, talento colombiano en Madrid y Múnich

El colombiano James Rodríguez también defendió las camisetas de ambos equipos. Llegó al Real Madrid en 2014 tras su brillante actuación en el Mundial de Brasil, donde fue goleador del torneo. En su primera temporada en el club blanco dejó actuaciones memorables y cifras destacadas.

Posteriormente, entre 2017 y 2019, jugó en el Bayern Múnich en condición de cedido. En Alemania recuperó protagonismo y mostró nuevamente su calidad como mediocampista ofensivo, aportando goles, asistencias y creatividad en el ataque del equipo bávaro.

Álvaro Odriozola, un paso breve por Bayern

El lateral español Álvaro Odriozola llegó al Real Madrid en 2018 procedente de la Real Sociedad. Aunque tuvo participación con el primer equipo, la competencia en su posición limitó su protagonismo.

En 2019 pasó al Bayern Múnich en condición de cedido. Allí formó parte del plantel que conquistó la Champions League de 2020, aunque su participación fue reducida.

David Alaba, el caso vigente entre Bayern y Real Madrid

El ejemplo más reciente de esta conexión entre ambos clubes es David Alaba. El defensor austriaco desarrolló prácticamente toda su carrera profesional en el Bayern Múnich, donde jugó entre 2009 y 2021. Durante ese periodo ganó múltiples títulos, incluyendo dos Champions League, y se convirtió en uno de los jugadores más importantes del equipo gracias a su versatilidad y liderazgo.

En 2021 fichó por el Real Madrid como agente libre. Desde entonces ha sido una pieza importante en la defensa del equipo blanco, aportando experiencia, salida de balón y capacidad para jugar en varias posiciones. Su presencia en el plantel actual añade un componente especial a los enfrentamientos entre Real Madrid y Bayern Múnich, ya que conoce profundamente la estructura y la historia del club alemán.

Preguntas frecuentes sobre futbolistas que jugaron en Real Madrid y Bayern Múnich

¿Qué futbolistas han jugado en Real Madrid y Bayern Múnich a lo largo de la historia?

Entre los nombres más destacados aparecen Paul Breitner, Zé Roberto, Arjen Robben, Hamit Altintop, Xabi Alonso, Toni Kroos, James Rodríguez y Álvaro Odriozola. Todos tuvieron etapas en ambos clubes en diferentes momentos de sus carreras, ya sea como figuras principales o como parte de proyectos deportivos importantes dentro de dos de los equipos más poderosos del fútbol europeo.

¿Quién es el jugador actual que pasó por Bayern Múnich y hoy juega en Real Madrid?

El caso vigente es el del defensor austríaco David Alaba. Tras más de una década en el Bayern Múnich, donde ganó múltiples títulos nacionales e internacionales, fichó por el Real Madrid en 2021. Desde su llegada al club blanco ha aportado experiencia, liderazgo defensivo y versatilidad, convirtiéndose en una pieza importante dentro de la plantilla madridista.

¿Es frecuente que jugadores pasen entre Real Madrid y Bayern Múnich?

Ambos clubes están entre las instituciones más grandes del fútbol mundial y suelen competir por los mismos perfiles de futbolistas. Además, muchos jugadores que destacan en uno de estos equipos terminan siendo atractivos para el otro por su experiencia en competiciones europeas y su capacidad para rendir al máximo nivel.