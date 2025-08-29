El fútbol siempre da segundas oportunidades y Franco Armani está escribiendo la suya con River Plate. El arquero, que durante años recibió críticas por su desempeño en las definiciones desde el punto penal, hoy atraviesa un momento soñado bajo los tres palos.

En las últimas dos tandas de penales con el Millonario, Armani se convirtió en héroe: atajó 3 de los 9 remates que le ejecutaron, fue clave para eliminar a Libertad en la Copa Libertadores y, más recientemente, para clasificar a cuartos de final de la Copa Argentina ante Unión de Santa Fe, donde tapó dos disparos decisivos.

Un presente que cambia la narrativa con Franco Armani en los penaltis

Durante años, la estadística parecía jugarle en contra. Los cuestionamientos sobre su efectividad en las tandas de penales eran constantes. Hoy, Armani responde con hechos: solo le convirtieron 4 de los últimos 9 penales que le patearon, un registro que no solo habla de su presente, sino también de su trabajo y resiliencia.

Sus intervenciones contra Libertad en la Libertadores y contra Unión de Santa Fe en la Copa Argentina lo devolvieron al centro de los elogios, reivindicando su importancia como líder y referente de River Plate.

La frase que refleja su espíritu

Armani no solo ataja con las manos, también lo hace con carácter. Después de la clasificación ante Unión, dejó una frase que resume el camino que lo llevó a este presente: “Me pueden decir lo que quieran, pero yo nunca me doy por vencido. Siempre en la vida fui un luchador y esto es consecuencia del trabajo y el sacrificio. De nunca darme por vencido”.

Ese espíritu combativo es el que hoy lo tiene disfrutando de uno de sus mejores momentos con la camiseta del club, a los 38 años, y demostrando que la experiencia también suma cuando la presión es máxima.

Números que respaldan el momento de Franco Armani

Más allá de las sensaciones, los datos avalan su presente:

En River Plate: le ejecutaron 58 penales , de los cuales atajó 10 y 5 se fueron desviados .

le ejecutaron , de los cuales y . En toda su carrera: enfrentó 187 penales, con 34 atajados y una efectividad que, en los últimos meses, viene en franco ascenso.

Esta mejora no solo ha sido visible en los resultados, también en la seguridad que transmite al equipo en momentos clave, especialmente en partidos de eliminación directa.

Franco Armani, clave en partidos decisivos

El salto de Armani en los penales no ha llegado en partidos cualquiera. Sus atajadas contra Libertad le permitieron a River avanzar en la Copa Libertadores, el torneo más importante del continente. En la Copa Argentina, sus manos fueron decisivas en la tanda contra Unión de Santa Fe, asegurando la clasificación a los cuartos de final.

En ambos encuentros, Armani mostró templanza y lectura, dos virtudes que se complementan con el estudio previo de los ejecutantes y el trabajo que realiza junto al cuerpo técnico para cada definición desde el punto blanco.

De las críticas a los elogios con Franco Armani

Hasta hace poco, las tandas de penales eran el gran punto débil en el análisis de su carrera. Las redes y los debates deportivos lo señalaban cada vez que River quedaba eliminado o perdía una definición desde los doce pasos.

Hoy, la narrativa es diferente. Armani ha transformado las críticas en reconocimiento, demostrando que con trabajo, análisis y constancia, incluso los capítulos más difíciles pueden reescribirse. El presente de Armani no solo se explica con números. Su liderazgo en el vestuario y su voz de mando en el campo lo convierten en un pilar fundamental del equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

Con años de experiencia en el fútbol argentino e internacional, el arquero se ha convertido en una figura que combina serenidad con determinación, transmitiendo seguridad a sus compañeros en momentos de máxima tensión.

Franco Armani, un legado que crece

A lo largo de su carrera, Armani ha sido protagonista de noches históricas con River Plate, incluida la Copa Libertadores 2018 ganada en Madrid. Ahora, con esta reivindicación en las tandas de penales, su legado suma un capítulo más, uno que combina experiencia, carácter y resultados.

La historia de Franco Armani en River sigue escribiéndose, y cada atajada desde los doce pasos es una prueba de que, en el fútbol, la perseverancia y el trabajo duro siempre tienen recompensa.