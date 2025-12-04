Jorge Carrascal volvió al fútbol sudamericano para recuperar protagonismo y terminó convirtiéndose en una de las grandes figuras del semestre. Desde su llegada a Flamengo a mediados de 2025, el mediocampista cartagenero de 27 años no solo encajó a la perfección en el equipo, sino que cerró su primera etapa con enormes logros: campeón de la Conmebol Libertadores y campeón del Brasileirao. Dos títulos gigantes, de los más importantes del continente, conquistados en apenas unos meses.

Flamengo apostó fuerte por él al pagar más de 12 millones de euros para traerlo desde el fútbol ruso, donde pasó por CSKA y Dinamo Moscú. La inversión no tardó en justificarse. Carrascal aportó creatividad, desequilibrio y una madurez futbolística que lo convirtieron en un engranaje clave del proyecto. Su primer semestre fue tan sólido como decisivo, y sus números reflejan un rendimiento digno de figura.

El fichaje de Jorge Carrascal por Flamengo: una apuesta estratégica

El mercado brasileño sabía que Flamengo necesitaba un jugador que ofreciera talento y desequilibrio en la mitad de la cancha. Carrascal cumplía con todas las características: conducción, capacidad de asociación, pase filtrado y una técnica que siempre le permitió marcar diferencias.

Su llegada por más de 12 millones de euros dejó claro el nivel de confianza del club en su potencial. Venía con continuidad tras su paso por CSKA y Dinamo Moscú, pero en Brasil encontró un contexto más competitivo, con mayor exposición y desafíos a la altura de su estilo de juego. Flamengo lo tomó como una pieza para potenciar un plantel ya fuerte, y el colombiano respondió desde el primer minuto.

Carrascal campeón de la Conmebol Libertadores: impacto y regularidad

La Libertadores fue el escenario donde su jerarquía explotó. En las fases decisivas, Carrascal aportó juego, pausa, desequilibrio y personalidad en momentos de alta presión. Flamengo volvió a levantar el trofeo continental y el colombiano hizo parte activa del recorrido. Su rendimiento fue consistente, demostrando que su paso por Rusia lo hizo un futbolista más maduro y más completo.

La conquista del torneo más importante de Sudamérica en su primer semestre dejó una sensación colectiva: Carrascal llegó para marcar diferencias y lo logró. 5 partidos disputados en el certamen, un gol y 90 minutos en cancha en la final ante Palmeiras.

Carrascal, titular y figura en el Brasileirao: asistencias, dinámica y un cierre perfecto

El 3 de diciembre, Flamengo selló el título del Brasileirao, una competencia larga, exigente y extremadamente competitiva. Carrascal fue titular en el partido de la coronación ante Ceará y firmó la asistencia del gol que abrió el marcador, anotado por Samuel Lino. Una muestra más de su capacidad para influir directamente en los momentos importantes.

Ese pase determinante simbolizó su aporte real al equipo. No es un jugador de números superficiales: sabe cuándo acelerar, cuándo filtrar, cuándo asociarse y cómo darle ritmo al ataque. En un torneo tan duro como el Brasileirao, esas cualidades marcan la diferencia.

Los números de Jorge Carrascal en Flamengo: goles, asistencias y liderazgo

Su primer semestre en Flamengo se resume en cifras contundentes:

21 partidos disputados

3 goles marcados

5 asistencias

2 títulos ganados: Libertadores y Brasileirao

Las estadísticas confirman su relevancia, pero el impacto va más allá: Carrascal elevó el volumen ofensivo del equipo, añadió creatividad en la mitad de la cancha y aportó un estilo de juego que encaja en la identidad del Flamengo protagonista.

El renacer futbolístico de Carrascal en Sudamérica

Después de su etapa en Europa del Este, el regreso al continente le permitió a Carrascal mostrarse en escenarios más visibles y competitivos. En Flamengo encontró un entorno ideal: un proyecto ganador, un club con ambición permanente y un estilo ofensivo que potencia sus virtudes.

Hoy, el cartagenero vive uno de los mejores momentos de su carrera: dos títulos enormes, protagonismo constante y una adaptación inmediata. Flamengo confió en él y él respondió con un semestre que lo confirma como una de las figuras del fútbol sudamericano. Jorge Carrascal volvió en modo estrella. Y apenas comienza su historia en Flamengo.