El enfrentamiento entre la ACF Fiorentina y la SS Lazio, correspondiente a la jornada 32 de la Serie A, se define como un choque de necesidades opuestas en el tramo final de la temporada 2025-26. Mientras el conjunto romano busca asegurar su presencia en competiciones europeas, la escuadra viola necesita un triunfo que le permita tomar distancia definitiva respecto a la zona de descenso.

ACF Fiorentina vs SS Lazio: Canales TV y plataformas Online HOY EN VIVO

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Fiorentina se hace fuerte en casa

A pesar de su posición en la tabla, la ACF Fiorentina parte con cierto favoritismo, impulsada principalmente por su rendimiento como local. El estadio Artemio Franchi se ha convertido en un fortín, donde el equipo ha evitado la derrota en siete de sus últimos ocho compromisos de Serie A.

Este factor, sumado a una dinámica reciente positiva, le permite al conjunto viola competir con mayor confianza en un momento clave de la temporada. La necesidad de sumar para alejarse del descenso también actúa como un motor competitivo adicional.

Lazio llega condicionada por bajas sensibles

Por su parte, la SS Lazio enfrenta este compromiso con limitaciones importantes, especialmente en el mediocampo. La ausencia de Mauro Arambarri por sanción afecta directamente el equilibrio del equipo, reduciendo su capacidad tanto de recuperación como de generación de juego.

Este escenario obliga al conjunto romano a replantear su estructura, especialmente ante un rival que suele presionar alto cuando actúa como local. La solidez en la mitad del campo será determinante para sostener sus aspiraciones europeas.

Un duelo más parejo de lo que indica la tabla

Aunque la diferencia en puntos sugiere una ventaja para la Lazio, el análisis de rendimiento muestra un panorama mucho más equilibrado.

La Fiorentina, ubicada en la posición 16 con 32 puntos, registra 36 goles a favor y 44 en contra, con un promedio cercano a 1.6 anotaciones por partido. Por su parte, la Lazio es novena con 44 unidades, destacándose por una defensa más sólida con 29 goles recibidos y 32 anotados.

Estas cifras reflejan que, más allá de la clasificación, el duelo presenta una paridad técnica que puede traducirse en un partido abierto y disputado.

Fiorentina vs Lazio: posibles alineaciones

ACF Fiorentina (4-3-3):

David de Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fabbian, Fagioli, Ndour; Harrison, Moise Kean y Albert Gudmundsson.

SS Lazio (4-3-3):

Alessio Furlanetto; Giacomone, Hysaj, Lazzari, Belahyane; Basic, Farcomeni, Przyborek; Boulaye Dia, Cancellieri y Ratkov o Noslin.