Fichaje de James Rodríguez en Everton: cifra oficial, dentro de un año

A través de una crítica a los medios de comunicación por el proceso que se llevó para informar del fichaje de James Rodríguez en Everton, El Confidencial detalló lo que sigue para conocer la verdad respecto a las cifras.

“Este episodio pone en evidencia la dificultad de los medios de comunicación para llegar al fondo de determinados asuntos. También queda claro que suelen dar por buena la primera versión que obtienen, como buenos súbditos de la inmediatez, y que se retroalimentan y basta que uno dé un dato para que muchos otros lo repliquen tal cual”, dice la publicación firmada por Miguel Gutiérrez.

Esto tiene que ver con los 25 millones de euros de los que se habló para esta operación. ¿Quién dio tal cifra? No hubo una sola fuente oficial que se refiriera a ella. Surgió en medios de comunicación y se fue extendiendo a otros, al punto que se dio como cierto que ese había sido el valor por el que James Rodríguez salió de Real Madrid.

Banfield y la revelación del costo cero en la operación de Everton por James Rodríguez

Fue el tesorero del equipo argentino, Ignacio Uzquiza, el que reveló que Banfield intentó cobrar el dinero que le correspondía por la transferencia, pero que tanto de Real Madrid como de Everton le respondieron que la operación se había hecho sin costo alguno.

“Lamentablemente por el pase de James Rodríguez del Real Madrid al Everton a Banfield no le corresponde dinero. La transacción se hizo sin costo, como si fuera un jugador libre. Ya se hicieron las consultas pertinentes a los dos clubes involucrados y a los organismos correspondientes. En todos los casos nos confirmaron que el club no recibirá dinero por mecanismo de solidaridad”, señaló el argentino.

Lo que dice El Confidencial del fichaje de James Rodríguez en Everton

“En el caso de James, como se verá, no hemos podido conocer dicha versión. Porque… ¿quién dijo que el Everton pagaba 25 millones? Desde luego, no el Real Madrid, que tiene por costumbre no detallar cifras en sus comunicados oficiales, ya se trate de compras o de ventas. El caso de James no fue una excepción. En la web del Everton tampoco figuraba cifra alguna. Los 25 millones sólo aparecieron en la prensa”, dice.

Y se agrega: “El Real Madrid presentará su nuevo informe, el correspondiente a la 2019/20, dentro de unas semanas, pero para conocer la cifra de ventas de este verano habrá que esperar más de un año, pues la marcha de James Rodríguez corresponde ya al ejercicio 2020/21″, finalizó. En ese momento se sabrá oficialmente si el futbolista de la Selección Colombia salió gratis o no.