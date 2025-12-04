La presencia de Radamel Falcao García en un evento celebrado en Buenos Aires dejó un titular inesperado para el entorno de la Selección Colombia. El delantero atendió al periodista Hugo Balassone y, en medio de una conversación breve pero directa, se refirió a uno de los temas más discutidos de las últimas semanas: el posible regreso de Sebastián Villa al radar del equipo cafetero, un debate que cruza lo deportivo con lo extradeportivo y que ha dividido opiniones en el país.

Radamel Falcao no esquivó la pregunta sobre Villa

Balassone abrió el diálogo con el interrogante más espinoso: ¿debe Villa ser convocado a la Selección para el Mundial? Lejos de evitar el tema, Falcao respondió con su habitual serenidad y con un mensaje tan claro como inesperado dada la sensibilidad del asunto. «Está en un gran nivel en la temporada que ha tenido en Argentina, ya quedará en manos del entrenador de Colombia dicha elección; todos sabemos del potencial que él puede dar en los equipos», expresó el máximo goleador histórico de la Selección.

La reacción llamó la atención porque, tradicionalmente, quienes rodean el ecosistema de la Selección Colombia prefieren evitar comentarios que puedan abrir debates sobre jugadores envueltos en polémicas. En el caso de Villa, los dos procesos judiciales por violencia de género que enfrentó en Buenos Aires —uno ya resuelto con absolución— siguen condicionando el juicio público alrededor de su nombre.

La palabra de Falcao pesa en la Selección Colombia

Pese a ello, Falcao eligió opinar desde lo deportivo, tal como la pregunta lo planteaba. Su voz no es menor: durante 15 años defendió los colores del equipo nacional, fue capitán en múltiples etapas y mantiene el récord de 37 goles con la camiseta tricolor. Su criterio, por tanto, tiene un peso significativo en cualquier conversación sobre el presente y futuro de la Selección Colombia.

La charla cerró con un tono más amable cuando Balassone elogió el trabajo de Néstor Lorenzo como seleccionador. Falcao coincidió con el análisis y destacó el valor del proceso. «Jugaron muy bien; sabemos que el conocimiento que Néstor tiene de Colombia es amplio por los muchos años que lleva ahí y tanto él como Pekerman le han hecho muy bien a la selección», afirmó.

Por qué el nombre de Sebastián Villa vuelve a sonar en la Selección Colombia

El debate sobre Villa no surge solo por su actualidad, sino por un rendimiento constante. El extremo de 29 años viene acumulando actuaciones destacadas desde su irrupción en el Deportes Tolima, donde conquistó el título en 2018. Luego brilló durante cinco temporadas en Boca Juniors, sumando títulos, desequilibrio, velocidad y un perfil que sedujo a una de las hinchadas más exigentes del continente. Su salida del club, marcada por los problemas extradeportivos, interrumpió un ciclo exitoso.

Tras un breve paso por el fútbol búlgaro, Villa regresó a la Argentina y se convirtió en figura del humilde Independiente Rivadavia de Mendoza, club con el que obtuvo la Copa Argentina 2025, el primer título en la historia de la institución. Ese desempeño relanzó el debate sobre su presencia con la Selección Colombia, especialmente en un momento en que la tricolor no tiene tanto recambio natural en las posiciones de extremo. Muchos consideran que su talento podría ser determinante, más aún de cara al próximo Mundial 2026.