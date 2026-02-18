El mercado de fichajes vuelve a mover el nombre de Emilio Aristizábal, uno de los delanteros jóvenes con mayor proyección del fútbol colombiano. El atacante de Atlético Nacional tendrá una experiencia internacional tras confirmarse su salida rumbo a la MLS, en un movimiento que busca potenciar su crecimiento y abrirle espacio en el competitivo calendario del club verdolaga.

La operación ya fue anunciada por su nuevo equipo, Toronto FC, que confirmó el acuerdo para adquirirlo a préstamo durante la temporada 2026 de la Major League Soccer. El negocio incluye una opción de compra y condiciones especiales dentro del modelo Sub-22 de la escuadra, una apuesta clara por el talento joven que sigue ganando protagonismo en el fútbol colombiano.

Emilio Aristizábal a Toronto FC: préstamo con opción de compra

Toronto FC anunció oficialmente la llegada de Emilio Aristizábal procedente de Atlético Nacional en calidad de préstamo por toda la temporada 2026. El acuerdo contempla una opción de compra para el club canadiense, que evaluará su rendimiento antes de tomar una decisión definitiva.

Además, el delantero ocupará una plaza en la iniciativa Sub-22 de la MLS y un cupo internacional dentro de la plantilla. Este modelo permite a los clubes apostar por jugadores jóvenes con proyección, dándoles minutos en un entorno competitivo.

El fichaje se completará una vez el jugador supere los exámenes médicos y obtenga el Certificado de Transferencia Internacional, requisito indispensable para su inscripción en el torneo.

Declaraciones oficiales en Toronto FC sobre Emilio Aristizábal

El gerente general de Toronto FC, Jason Hernández, explicó el motivo del fichaje. Destacó el rendimiento del delantero en 2025 y su proyección como atacante joven.

Según el directivo, Aristizábal se consolidó como uno de los talentos ofensivos más prometedores de Colombia tras una temporada completa con números importantes. Toronto espera que continúe su evolución en la MLS.

«Emilio se ha consolidado como uno de los jóvenes talentos ofensivos más destacados de Colombia, y estamos entusiasmados de comenzar nuestro camino juntos. Viene de un sólido 2025 en su primera temporada completa, con un rendimiento ofensivo impresionante a sus 19 años, y esperamos que siga creciendo en nuestro club».

El 2025 de Emilio Aristizábal antes de salir de Atlético Nacional

El delantero llega a Toronto tras un año destacado jugando cedido en Fortaleza CEIF. Allí disputó 36 partidos y marcó 12 goles, además de aportar 2 asistencias.

Fue su primera temporada completa como profesional con regularidad, mostrando crecimiento en definición, movilidad ofensiva y lectura de juego. Sus números lo pusieron en el radar internacional.

Ese rendimiento explica por qué Toronto FC decidió apostar por él como una inversión a futuro dentro de su plantilla.

Por qué Atlético Nacional vuelve a ceder a Emilio Aristizábal

La decisión del club verdolaga responde a varios factores deportivos. Atlético Nacional cuenta con competencia fuerte en la delantera y busca que Aristizábal tenga continuidad.

Cederlo a un torneo competitivo como la MLS le permitirá sumar minutos, experiencia internacional y madurez futbolística. El club mantiene sus derechos deportivos mientras evalúa su evolución.

Esta estrategia ya se ha aplicado con otros canteranos, que regresan con mayor nivel o generan ingresos con futuras transferencias.

Qué significa este paso para la carrera de Emilio Aristizábal

La MLS se ha convertido en un destino frecuente para jóvenes sudamericanos. Es un torneo competitivo, con infraestructura moderna y visibilidad internacional.

Para Aristizábal, será la oportunidad de medirse en otro contexto táctico, adaptarse a nuevas exigencias físicas y mostrar su talento ante nuevos mercados.

Con apenas 20 años, el delantero suma experiencia en Liga BetPlay, Torneo BetPlay y ahora MLS, construyendo una carrera con proyección internacional.

La MLS como vitrina para futbolistas colombianos

El paso de Aristizábal a Toronto se suma a la lista de colombianos que han encontrado oportunidades en la MLS. El torneo ofrece visibilidad, experiencia internacional y estabilidad.

Para jugadores jóvenes, es una plataforma ideal para proyectarse hacia ligas europeas o regresar a Sudamérica con mayor experiencia. En ese contexto, la salida de Aristizábal es parte de una estrategia deportiva que beneficia tanto al jugador como al club.

Expectativa en Atlético Nacional con el futuro de Emilio Aristizábal

La salida de Emilio Aristizábal genera expectativa entre los hinchas verdolagas. Es un delantero con talento, proyección y sentido de pertenencia al club.

Su evolución en Toronto FC será seguida de cerca por Atlético Nacional, que mantiene la puerta abierta para su regreso o una transferencia definitiva.

El préstamo a la MLS representa un nuevo capítulo en la carrera del canterano, una oportunidad de crecimiento y un movimiento estratégico en el mercado de fichajes del club verdolaga.