El histórico que descendió y desató la furia de sus hinchas

Sucedió en la Ligue 1. Vergonzoso. Los hinchas de Saint-Étienne reaccionaron con violencia al resultado que llevó al histórico a Segunda División.

El equipo que junto a Olympique de Lyon tiene más títulos de liga ganados en Francia (10), descendió al perder en los penaltis. Así cerró una difícil temporada en la que jugó el playoff por mantener la categoría ante Auxerre. El rival que venía de Segunda División buscaba la posibilidad de ascender. Jugaron mano a mano. La llave se definió por penaltis y el resultado desató la violencia.

En tiempo reglamentario el partido había terminado 1-1. El mismo resultado se había dado en la ida. Así que todo fue a penaltis. Los disturbios comenzaron cuando Auxerre convirtió en el último remate. De esa forma se confirmó su ascenso a la primera división y, por consiguiente, el descenso de Saint Étienne.

El resultado negativo hizo que miles de fanáticos locales invadieran el campo de juego del estadio Geoffroy-Guichard. Hubo terror entre los futbolistas, que tuvieron que correr hacia los vestuarios para evitar agresiones. Además, los ultras del Saint Étienne arrojaron bengalas y la policía debió intervenir para evitar que la cuestión pasara a mayores. Aun así, golpearon al arquero Donovan Leon.

Saint-Étienne just got relegated to Ligue 2 in front of their fans and fucking hell this pitch invasion is absolute chaos 🤯

