El burofax con el que Lionel Messi notificó al FC Barcelona de su salida

La posible salida de Lionel Messi del FC Barcelona sigue siendo noticia. Si bien la institución no se ha referido oficialmente a la determinación de la Pulga, con el pasar de las horas se conocen más detalles, como el contenido del burofax que envió este martes.

“Solicito que se proceda a resolver el contrato de prestación laboral que ocupo actualmente en su distinguido club, amparándome en la cláusula número 24 que me permite disponer de esta facultad”, dice el documento al que tuvo acceso ESPN.

“Agradezco todas las oportunidades de crecimiento personal y profesional que se me brindaron durante el tiempo laborado. Aprendizajes que me permitieron consolidar mi perfil técnico y humano; por motivos personales me (…) esta difícil decisión que espero sea tomada de la mejor manera por la dirección de este club”, agregó en la misiva.

La posición del equipo Blaugrana es clara: el presidente Josep Maria Bartomeu y sus colaboradores consideran que el vínculo de Lío con el cuadro catalán continúa vigente, pues el 10 de junio se venció el plazo que tenía el jugador para notificar de su intención de terminarlo unilateralmente.

La cláusula de rescisión del delantero de la Selección de Argentina es de 700 millones de euros y de acuerdo a la información de medios de comunicación europeos, el elenco español no cederá y recurrirá a vías legales de ser necesario.

El burofax con el que Lionel Messi anunció su partida del FC barcelona, acá: