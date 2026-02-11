Cuando todo parecía encaminado para que el DIM concretara un nuevo ingreso millonario por Edwuin Cetré, la historia volvió a cambiar de rumbo. Lo que se perfilaba como una negociación clara terminó convirtiéndose en una negociación llena de giros, revisiones médicas y decisiones de último momento que hoy vuelven a dejar el panorama en suspenso.

Tras caerse su transferencia al fútbol brasileño, apareció una opción todavía más llamativa: Boca Juniors. El negocio avanzó rápido, involucró a Estudiantes de La Plata y también a Independiente Medellín, pero ahora enfrenta un obstáculo que amenaza con echarlo abajo. Otra vez, la salud del jugador quedó en el centro de la escena.

De Athletico Paranaense a Boca: una historia que parecía reactivarse

Luego de que se frustrara la transferencia de Cetré a Athletico Paranaense, el extremo colombiano volvió a quedar en el radar del mercado internacional. En ese contexto, Boca Juniors apareció como una alternativa concreta y, en pocos días, logró avances significativos.

Primero, el club argentino alcanzó un acuerdo con Estudiantes por el 50% del pase que aún tenía en su poder. Posteriormente, cerró también el trato con el DIM por el porcentaje restante. La operación contemplaba la compra del 100% de los derechos deportivos del futbolista.

La cifra que esperaba el DIM por Cetré

El negocio pactado con Boca contemplaba un desembolso total de 4.5 millones de dólares por Edwuin Cetré. De concretarse, el DIM iba a recibir una suma clave para su planificación financiera y deportiva, en un semestre en el que el club viene realizando varios movimientos de mercado.

La expectativa era alta. Tras perder la oportunidad con Athletico Paranaense, esta operación aparecía como una segunda chance clara para capitalizar la proyección del extremo.

El examen médico que habría frenado todo a última hora

Cuando el acuerdo ya estaba avanzado, surgió el nuevo problema. Boca Juniors decidió realizarle al jugador una revisión médica particular, enfocada en una lesión antigua de rodilla. El resultado no fue el esperado.

Según trascendió en el Diario Olé, los estudios no dejaron conformes a los médicos del club argentino y eso llevó a que Juan Román Riquelme y su equipo frenaran el pase de manera preventiva. La decisión fue tomada a último momento, cuando ya se esperaba que el colombiano completara el resto de exámenes de rutina.

La versión contundente del entorno de Edwuin Cetré

La situación se tensó aún más cuando el agente de Edwuin Cetré fue categórico ante la prensa argentina: “Está caído”.

Esa frase reflejó el desconcierto del entorno del futbolista y la sensación de que la negociación, tal como estaba planteada, había llegado a su final.

La lesión de Cetré que volvió a escena años después

De acuerdo con la información publicada por Diario Olé, Boca pidió estudios complementarios luego de enterarse de la frustrada venta al Paranaense. Esos exámenes arrojaron la misma observación que había complicado el negocio anterior.

El foco está puesto en una operación de meniscos que Cetré tuvo cuando jugaba en Santos Laguna, alrededor del año 2018. Según esa versión, existiría una cicatriz o secuela de una lesión que no habría quedado del todo bien resuelta.

La gran contradicción del caso Cetré

Lo que más llama la atención es que esa supuesta condición física nunca le impidió jugar. Por el contrario, Edwuin Cetré fue protagonista, tuvo continuidad y terminó siendo figura del último campeón del fútbol argentino con Estudiantes.

Ni el rendimiento ni la regularidad del extremo se vieron afectados en los últimos años, lo que genera sorpresa frente a la cautela extrema que ahora manifiestan los clubes interesados.

Boca no lo da por caído, pero admite complicaciones

A diferencia del agente del jugador, en Boca Juniors todavía no dan la negociación como definitivamente caída. Desde el club reconocen que el traspaso está muy complicado, pero aseguran que esperan un nuevo estudio complementario antes de tomar una decisión final.

Ese detalle mantiene la operación en un limbo. No está cerrada, pero tampoco avanza como se esperaba hace apenas unos días.

El impacto directo para el DIM

Para Independiente Medellín, la situación vuelve a ser incómoda. El club ya había proyectado un ingreso importante por Cetré y ahora enfrenta la posibilidad de que otro negocio millonario se diluya, otra vez por razones médicas ajenas a su control.

Además del impacto económico, el caso prolonga la incertidumbre sobre el futuro deportivo del jugador y sobre los recursos con los que el DIM contaba para equilibrar su mercado.

Cetré vuelve a Estudiantes mientras se define todo

Mientras el pase quedó en pausa, en Estudiantes ya tomaron una decisión práctica. El club informó al futbolista que este miércoles debe presentarse a entrenar en el Country de City Bell, reincorporándose al plantel profesional mientras se aclara su situación contractual. Ese movimiento confirma que, al menos por ahora, Edwuin Cetré sigue siendo jugador del Pincha.

Horas decisivas para un caso que no se cierra

El futuro de Edwuin Cetré vuelve a depender de informes médicos y decisiones que se tomarán en las próximas horas. Boca tenía previsto completar la revisión médica esta misma semana, pero el freno de último momento cambió todos los planes.

Para el DIM, el escenario sigue abierto y cargado de incertidumbre. Lo que parecía un ingreso asegurado hoy vuelve a estar en duda, en una historia que suma capítulos inesperados y que todavía no encuentra un desenlace definitivo.