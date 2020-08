Gian Piero Gasperini, el DT de este histórico equipo de Atalanta, mostró su tristeza por la eliminación, pero también el gran orgullo que le dejó este equipo con el que estuvo a minutos de meterse en la semifinal de una Champions League.

Al 90 del cruce de cuartos de final ante PSG su equipo estaba ganando 1-0. Entonces llegó la remontada y con ella la dolorosa eliminación de la que habló. “Hay un gran pesar porque estuvimos muy cerca. Sin embargo, tenemos la satisfacción de haber tenido una gran experiencia. Siempre jugamos para ir creciendo junto a los mejores de Europa. Solo puedo agradecer a todos mis jugadores. Lo siento, porque en ese momento parecía que lo habíamos logrado. Sentimos un gran pesar, casi estábamos en la semifinal”, dijo.

Bajo el mando de Gian Piero Gasperini, Atalanta alcanzó el tercer lugar de la Serie A y estuvo metido en los cuartos de final de la Champions League. Termina una temporada histórica en la que contó con 38 goles de sus futbolistas colombianos: 19 de Duván Zapata y 19 de Luis Fernando Muriel.

Más de Gian Piero Gasperini tras la eliminación del Atalanta

“¿Algún reproche? En estos partidos hay rivales de calibre internacional. La entrada de Kylian Mbappé le dio al PSG un shock increíble. Haber encajado goles en ese momento es decepcionante, pero hicimos todo lo que teníamos que hacer. Los chicos lo dieron todo. Estamos al final de una temporada desafiante y agotadora, así que no puedo evitar dar las gracias a mis jugadores”, dijo.

El DT de Atalanta tuvo autocrítica. Aceptó que el equipo pudo haberlo hecho mejor en algunas jugadas de balón parado y en ciertos reinicios. Prometió revisar el juego con más calma para tomar ciertos correctivos que ahora no vienen al caso.

“Nosotros usamos nuestros puntos fuertes. Quizás no fuimos tan ofensivos como en el pasado, pero eso se debe a que tuvimos que reemplazar a Ilicic por centrocampistas que tienen características diferentes. Aunque el gol de Pasalic me hizo recordarlo a él”, concluyó.

Lo que viene para Atalanta, según su entrenador.

Algo que tiene claro es que para la próxima temporada intentarán superarse. “Este año ha sido un campeonato particular. El próximo no podemos comenzarlo pensando en el Scudetto, sino pensando en mejorar. El resultado dependerá de muchas cosas. Yo, el club y los jugadores siempre hemos marcado nuestros objetivos en el camino. De todos modos subimos el listón y estamos felices de volver a la Champions. Queremos mejorar la próxima temporada, no en los resultados, será difícil, sobre todo como equipo”.

