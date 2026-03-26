Turquía y Rumania se enfrentan en un partido determinante por el repechaje al Mundial 2026, en un cruce que definirá cuál de las dos selecciones mantiene viva la ilusión de clasificar a la próxima Copa del Mundo. El Tupras Stadium de Estambul será el escenario de un compromiso cargado de tensión y expectativa.

El encuentro se disputará el jueves 26 de marzo desde las 18:00 en España y las 12:00 en Colombia. Se trata de un duelo clave dentro del proceso clasificatorio europeo organizado por la UEFA, en el que ambos equipos buscarán imponer su estilo para avanzar en la repesca hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Dónde ver Turquía vs Rumania en TV y online

La transmisión del partido estará disponible en diversas plataformas según el país.

España: DAZN y UEFA.TV

DAZN y UEFA.TV Colombia y resto de Sudamérica: ESPN en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming

ESPN en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming México: TUDN y ViX

TUDN y ViX Estados Unidos: TUDN USA, Univision Now y ViX.

A qué hora es Turquía vs Rumania, repechaje al Mundial país por país

El partido tendrá horario europeo de tarde y mediodía en América:

España: 18:00

Turquía: 20:00

Rumania: 19:00

Colombia: 12:00

Perú: 12:00

Ecuador: 12:00

México (CDMX): 11:00

Argentina: 14:00

Chile: 14:00

Estados Unidos (ET): 12:00

Estados Unidos (PT): 9:00.

Dónde se juega el repechaje entre Turquía y Rumania

El compromiso se disputará en el Tupras Stadium, en Estambul, recinto con capacidad para aproximadamente 42 mil espectadores. Turquía buscará aprovechar el respaldo de su afición en un escenario que suele convertirse en fortaleza en partidos de alta exigencia.

Cómo llegaron Turquía y Rumania al repechaje a la Copa del Mundo

Turquía alcanzó el repechaje tras finalizar segunda en el Grupo E de la fase clasificatoria. Sumó 13 puntos en 6 partidos, con 4 victorias y una sola derrota. Solo fue superada por España en la tabla, demostrando regularidad y contundencia ofensiva a lo largo del proceso.

Rumania, por su parte, logró su lugar en la repesca a través de su posición en la UEFA Nations League. En la eliminatoria terminó tercera en el Grupo H, superada por Austria y Bosnia. Disputó 8 partidos, ganó cuatro y perdió tres, mostrando un rendimiento competitivo que le permitió mantenerse en la lucha por el cupo mundialista.

Probables alineaciones de Turquía y Rumania

Turquía: Ugurcan Cakir; Zeki Celik, Samet Akaydin, Merih Demiral, Ferdi Kadioglu; Hakan Calhanoglu, Ismail Yuksek; Oguz Aydin, Arda Güler, Kenan Yildiz; Kerem Akturkoglu. DT: Vincenzo Montella.

Rumania: Ionut Radu; Andrei Ratiu, Andrei Burca, Virgil Ghita, Nicusor Bancu; Florin Tanase, Vladimir Screciu, Vlad Dragomir; Dennis Man, Daniel Birligea e Ianis Hagi. DT: Mircea Lucescu.

Ficha del partido Turquía vs Rumania

Competición: Repechaje europeo rumbo al Mundial 2026

Fecha: Jueves 26 de marzo

Hora: 18:00 (España) – 12:00 (Colombia)

Estadio: Tupras Stadium, Estambul

Capacidad: 42.000 espectadores

Entrenadores: Vincenzo Montella (Turquía) – Mircea Lucescu (Rumania).