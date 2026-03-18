Tottenham y Atlético de Madrid se enfrentan en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, en una eliminatoria que llega inclinada a favor del conjunto español tras el contundente resultado conseguido en la ida.

El encuentro se disputará el miércoles 18 de marzo desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia. Con más de 62 mil espectadores en las tribunas, el equipo inglés buscará una remontada histórica ante un Atlético que ha demostrado eficacia ofensiva y solidez competitiva en esta edición del torneo.

Dónde ver Tottenham vs Atlético de Madrid en TV y online

La transmisión del compromiso estará disponible en distintas plataformas según el país.

España: Movistar Plus+, M+ Liga de Campeones (60), M+ Liga de Campeones 4 (180) y Orange TV (115 y 119)

Movistar Plus+, M+ Liga de Campeones (60), M+ Liga de Campeones 4 (180) y Orange TV (115 y 119) Colombia y resto de Sudamérica: ESPN 5 en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming

ESPN 5 en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming México: FOX y FOX ONE

FOX y FOX ONE Estados Unidos: Paramount+.

A qué hora es Tottenham vs Atlético de Madrid país por país

El duelo tendrá horario estelar europeo y se jugará en la tarde del continente americano:

España: 21:00

Inglaterra: 20:00

Italia: 21:00

Colombia: 15:00

Perú: 15:00

Ecuador: 15:00

México (CDMX): 14:00

Argentina: 17:00

Chile: 17:00

Estados Unidos (ET): 15:00

Estados Unidos (PT): 12:00.

Dónde se juega el partido del Atlético en la Champions League

El encuentro se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium, en Londres, recinto con capacidad para más de 62 mil espectadores. Es uno de los estadios más modernos de Europa y será el escenario del intento de remontada del conjunto inglés.

Cómo quedó el partido de ida entre Atlético y Tottenham

El partido de ida se jugó el 10 de marzo en Madrid y terminó con una victoria contundente del Atlético de Madrid por 5-2. El equipo rojiblanco mostró eficacia ofensiva y aprovechó cada oportunidad generada. Los goles del Atlético fueron anotados por Marcos Llorente, Antoine Griezmann, Julián Álvarez (doblete) y Robin Le Normand.

Para el Tottenham marcaron Pedro Porro y Dominic Solanke. El resultado obliga al equipo inglés a buscar una diferencia amplia en Londres para avanzar a la siguiente ronda. El conjunto dirigido por Diego Simeone llega con confianza tras su rendimiento en la ida. Por su parte, el Tottenham, bajo la conducción de Igor Tudor, intentará ajustar su estructura defensiva y potenciar su ataque para cambiar el rumbo de la serie.

Probables alineaciones de Tottenham y Atlético de Madrid

Tottenham: Guglielmo Vicario; Kevin Danso, Cristian Romero, Micky Van de Ven; Pedro Porro, Archie Gray, Pape Sarr, Djed Spence; Kolo Muani, Xavi Simons; Dominic Solanke. DT: Igor Tudor.

Atlético de Madrid: Juan Musso; Marc Pubill, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Johnny Cardoso, Ademola Lookman; Antoine Griezmann y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Ficha del partido Tottenham vs Atlético de Madrid

Competición: Octavos de final de la UEFA Champions League

Fecha: Miércoles 18 de marzo

Hora: 21:00 (España) – 15:00 (Colombia)

Estadio: Tottenham Hotspur Stadium, Londres

Capacidad: Más de 62.000 espectadores

Resultado de ida: Atlético de Madrid 5-2 Tottenham.

Entrenadores: Igor Tudor (Tottenham) – Diego Simeone (Atlético de Madrid).