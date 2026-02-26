La Copa Libertadores 2026 entra en una fase de máxima tensión con la vuelta de la Fase 2 entre Deportes Tolima y Deportivo Táchira. Después del duelo de ida en Venezuela, este partido en Colombia será clave para definir quién avanza a la siguiente ronda del torneo continental más importante de clubes en Sudamérica.

Tolima llega con una ligera ventaja tras ganar como visitante, pero nada está definido. El escenario colombiano promete un ambiente de alta exigencia y fútbol ofensivo cuando ambos equipos salten al campo en busca de un boleto a la Fase 3 del certamen.

A qué hora juegan Deportes Tolima vs Táchira en Ibagué

El partido de vuelta está programado para jueves 26 de febrero, con horarios que varían según la región:

Colombia: 19:30 (hora local)

19:30 (hora local) Venezuela: 20:30

20:30 Perú: 19:30

19:30 Ecuador: 19:30

19:30 México (CDMX): 18:30

18:30 Estados Unidos (ET): 19:30

19:30 Argentina: 21:30

21:30 Chile: 21:30.

Dónde ver el partido de Deportes Tolima de Libertadores en TV y online

La transmisión del Deportes Tolima vs Deportivo Táchira estará disponible en varias plataformas en Sudamérica:

Colombia: ESPN (en TV) y Disney+ Premium (online)

ESPN (en TV) y Disney+ Premium (online) Venezuela: ESPN (en TV) y Disney+ Premium (online).

Cómo quedó el partido de ida entre Deportes Tolima y Deportivo Táchira

La llave comenzó la semana anterior en San Cristóbal, Venezuela, con victoria de Deportes Tolima por 1-0 como visitante. El único gol del duelo lo anotó Kelvin Flórez, quien definió la victoria para el conjunto colombiano en un partido que le dio ventaja mínima en el global.

Con ese resultado, Tolima alcanza una posición favorable de cara a la vuelta, donde incluso un empate le bastaría para avanzar a la Fase 3. Para Táchira, la necesidad de ganar obliga a salir con un plan más ofensivo desde el inicio.

¿Dónde se juega este partido de la Libertadores de Deportes Tolima?

El enfrentamiento de vuelta se disputará en el Estadio Manuel Murillo Toro, una de las casas tradicionales del fútbol colombiano. El estadio, con capacidad para más de 28.000 espectadores, se convierte en una fortaleza para Tolima en competiciones internacionales.

Árbitro designado para el partido en el estadio Manuel Murillo Toro

La terna arbitral para este decisivo juego estará encabezada por el árbitro argentino Leandro Rey Hilfer, quien tendrá la responsabilidad de dirigir un duelo con mucho en juego en el contexto de la Copa Libertadores.

Probables formaciones de Deportes Tolima y Deportivo Táchira

Deportes Tolima: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Jan Angulo, Ánderson Angulo, Junior Hernández; Bryan Rovira, Juan Pablo Nieto, Edwar López, Juan Pablo Torres, Kelvin Flórez; Adrián Parra. DT: Lucas González.

Deportivo Táchira: Jesús Camargo; Delvin Alfonzo, Guillermo Fratta, Juan Sánchez, Lautaro Lusnig; Agustín Pérez, Carlos Calzadilla, Carlos Sosa, Jairo Villalpando; Adalberto Peñaranda y Rodrigo Pollero. DT: Álvaro Recoba.

Claves para entender la serie del Tolima en la Libertadores

Deportes Tolima llega con una ventaja mínima tras vencer 1-0 en la ida en condición de visitante, lo que le da una ligera superioridad en el global y la oportunidad de cerrar la serie frente a su afición sin depender de una remontada heroica.

Deportivo Táchira, por su parte, necesita ganar por un gol de diferencia para forzar los penales o por dos goles para avanzar directamente. Esto promete un partido con mayor intensidad ofensiva por parte del equipo venezolano desde los primeros minutos del choque.

Ficha del partido Deportes Tolima vs Deportivo Táchira

Competencia: Copa Libertadores 2026 – Fase 2 (vuelta)

Fecha: Jueves 26 de febrero de 2026

Horario: Colombia: 19:30 y Venezuela: 20:30.

Estadio: Estadio Manuel Murillo Toro, Ibagué (Colombia)

Transmisión: ESPN (TV) | Disney+ Premium (online)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer (Argentina)

Resultado ida: Deportivo Táchira 0-1 Deportes Tolima (gol de Flórez).