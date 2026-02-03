La Copa Libertadores inicia su edición 2026 con el enfrentamiento entre uno de los equipos históricos de Bolivia y uno de los protagonistas tradicionales de Venezuela. The Strongest, anfitrión en La Paz, recibe a Deportivo Táchira en un duelo correspondiente a la primera fase de clasificación a la fase de grupos. Este partido de ida trae consigo el desafío de la altura, la necesidad de ganar en casa y la ilusión de avanzar en el máximo torneo continental del continente.

El encuentro se jugará el martes 3 de febrero de 2026, desde las 20:30 en Bolivia y Venezuela y las 19:30 en Colombia, en el Estadio Hernando Siles, escenario emblemático por su altitud y ambiente competitivo. A continuación se detallan los canales y plataformas donde ver el partido en vivo, las probables alineaciones, cómo llegan ambos equipos al duelo y datos relevantes de la previa.

A qué hora es The Strongest vs Deportivo Táchira, por país

Bolivia / Venezuela: 20:30

20:30 Colombia / Perú / Ecuador / Panamá: 19:30

19:30 México (CDMX): 18:30

18:30 Argentina / Chile / Uruguay: 21:30

21:30 Estados Unidos (ET): 19:30.

Dónde ver el partido de la Copa Libertadores en TV y online

La transmisión oficial en Latinoamérica está a cargo de ESPN y Disney+ Premium, que cubren en directo los encuentros de la Copa Libertadores desde la fase preliminar.

Bolivia: ESPN en TV y Disney+ Premium vía streaming

en TV y vía streaming Venezuela: ESPN y Disney+ Premium

Colombia y el resto de Sudamérica: ESPN en TV y Disney+ Premium online.

Dónde se juega The Strongest vs Deportivo Táchira por la Libertadores

El partido de ida de la llave se disputará en el Estadio Hernando Siles, ubicado en La Paz, Bolivia. Es uno de los estadios de mayor altitud del continente, con más de 41.000 espectadores de capacidad, factor que suele influir en el rendimiento de los equipos visitantes por la diferencia de oxígeno y adaptación física.

Probables alineaciones del partido entre The Strongest y Deportivo Táchira

The Strongest: Rodrigo Banegas; José Moya, Martín Chiatti, Kevin Romay, Carlos Ventura; Raúl Castro, Carmelo Algarañaz, Darwin Lom, Jonathan Bustos, Widen Saucedo y Jaime Arrascaita. DT: Eduardo Villegas.

Deportivo Táchira: Jesús Camargo; Franco Provenzano, Guillermo Fratta, Juan Sánchez, Lautaro Lusnig; Agustín Pérez, Gustavo Lozano, Jairo Villalpando, Carlos Sosa; Adalberto Peñaranda y José Balza. DT: Álvaro Recoba.

Cómo llegan The Strongest y Deportivo Táchira al debut de la Libertadores

The Strongest se prepara para debutar en la Copa Libertadores 2026 con la ilusión de avanzar al grupo principal del torneo continental. El equipo paceño encará este duelo aprovechando la ventaja de jugar en su estadio a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, donde suele imponer su ritmo y condiciona a los rivales. La plantilla ha experimentado algunos cambios respecto a la temporada anterior, lo cual genera expectativas sobre el rendimiento colectivo.

Uno de los factores relevantes para este juego es que el club no pudo habilitar a Darwin Lom y Sebastián Altamirano para esta fase previa debido a inconvenientes con la documentación, aunque se espera que puedan estar disponibles en fechas posteriores de la competición.

Por su parte, Deportivo Táchira llega con ritmo competitivo tras jugar dos partidos oficiales este año fuera del torneo internacional. El conjunto venezolano ganó 3-2 a Independiente Santa Fe en un amistoso y luego se impuso 3-1 a Anzoátegui FC en la liga local, resultados que fortalecen la moral del equipo de cara a su estreno en Copa Libertadores.

Ficha del partido: The Strongest vs Deportivo Táchira

Competición: Copa Libertadores 2026 – Primera fase

Copa Libertadores 2026 – Primera fase Fecha: Martes 3 de febrero

Martes 3 de febrero Hora: 20:30 (Bolivia / Venezuela) | 19:30 (Colombia)

20:30 (Bolivia / Venezuela) | 19:30 (Colombia) Estadio: Hernando Siles (La Paz)

Hernando Siles (La Paz) TV y online: Bolivia y Venezuela: ESPN y Disney+ Premium Colombia y Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium México: ESPN 2 y Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+



Un estreno con historia y desafío físico para ambos clubes, donde la adaptación a la altura y el control del ritmo serán determinantes en la primera llave de la serie rumbo a la fase de grupos de la Libertadores.