La Copa Libertadores entra en una etapa decisiva con el cruce de vuelta entre Deportivo Táchira y The Strongest, una llave que llega abierta y con tensión tras el resultado del partido de ida en La Paz. El conjunto venezolano buscará hacerse fuerte en casa para revertir la serie, mientras que el equipo boliviano intentará sostener la ventaja obtenida como local.

El encuentro se disputará el martes 10 de febrero, con horarios unificados para Bolivia y Venezuela. La expectativa es alta, ya que se trata de un duelo directo por la clasificación a la siguiente ronda del certamen continental, donde cada detalle puede inclinar la balanza.

A qué hora juegan Deportivo Táchira vs The Strongest

El partido de vuelta se jugará en horario nocturno. Estos son los horarios país por país:

Venezuela: 20:30

20:30 Bolivia: 20:30

20:30 Colombia: 19:30

19:30 Perú: 19:30

19:30 Ecuador: 19:30

19:30 Argentina: 21:30

21:30 Chile: 21:30

21:30 México (CDMX): 18:30.

Dónde ver el partido entre Deportivo Táchira y The Strongest por la Libertadores, TV y online

La transmisión del encuentro estará disponible en televisión y plataformas digitales en varios países de la región:

Bolivia: ESPN (TV) y Disney+ Premium (online)

ESPN (TV) y Disney+ Premium (online) Venezuela: ESPN (TV) y Disney+ Premium (online)

ESPN (TV) y Disney+ Premium (online) Colombia y el resto de Sudamérica: ESPN (TV) y Disney+ Premium (online).

¿Cómo quedó el partido de ida entre The Strongest y Deportivo Táchira?

La serie comenzó el 3 de febrero en La Paz, con victoria de The Strongest por 2-1. El equipo boliviano se impuso gracias a dos goles de penalti, anotados por Jaime Arrascaita y Víctor Ábrego. El descuento para Deportivo Táchira fue obra de Carlos Calzadilla, un tanto clave que mantiene con vida al conjunto venezolano de cara al partido de vuelta.

Con ese resultado, Táchira está obligado a ganar en casa para avanzar, mientras que The Strongest cuenta con la ventaja mínima en el marcador global.

Dónde se juega Deportivo Táchira vs The Strongest hoy

El duelo se disputará en el Polideportivo de Pueblo Nuevo, escenario habitual del conjunto aurinegro venezolano. El estadio, ubicado en San Cristóbal, suele ser un factor determinante por el apoyo de su afición y las condiciones del entorno.

Árbitro designado para el partido

La Conmebol designó una terna internacional para este compromiso:

Árbitro central: Derlis López

El juez paraguayo será el encargado de impartir justicia en un partido que promete intensidad y reclamos constantes por lo que está en juego.

Probables formaciones de Deportivo Táchira vs The Strongest

Deportivo Táchira: Jesús Camargo; Lautaro Lusnig, Jhon Sánchez, Pablo Camacho, Franco Provenzano; Gustavo Lozano, Ariel Pérez, José Balza, Carlos Calzadilla, Delvin Alfonzo; Adalberto Peñaranda. DT: Álvaro Recoba.

The Strongest: Rodrigo Banegas; Kevin Romay, José Moya, Martín Chiatti, Widen Saucedo; Raúl Castro, Jaime Arrascaita, Carlos Ventura, Jonathan Bustos, Adrián Estacio; Carmelo Algarañaz. DT: Eduardo Villegas.

Ficha del partido Deportivo Táchira vs The Strongest

Competencia: Copa Libertadores 2026 – Fase 1 (vuelta)

Fecha: Martes 10 de febrero de 2026

Horario:

Venezuela y Bolivia: 20:30

Colombia: 19:30

Estadio: Polideportivo de Pueblo Nuevo, San Cristóbal

Transmisión: ESPN (TV) | Disney+ Premium (online)

Árbitro: Derlis López (Paraguay)

Resultado ida: The Strongest 2-1 Deportivo Táchira

Goles ida: Arrascaita (p), Ábrego (p); Calzadilla.