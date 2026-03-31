Suecia y Polonia se enfrentan en un partido clave del repechaje europeo rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un cruce que definirá cuál de las dos selecciones sigue con opciones de clasificar al torneo más importante del planeta. El Friends Arena de Estocolmo será el escenario de un compromiso cargado de tensión competitiva.

El encuentro se disputará el martes 31 de marzo desde las 19:45 en España y las 13:45 en Colombia. Bajo la organización de la UEFA, esta instancia representa la última oportunidad para ambos equipos de asegurar su presencia en la Copa del Mundo 2026.

Dónde ver Suecia vs Polonia, repechaje en TV y online

La transmisión del partido estará disponible en distintas plataformas según el país.

España: UEFA.TV (streaming online)

UEFA.TV (streaming online) Colombia y resto de Sudamérica: ESPN 2 en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming

ESPN 2 en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming México: SKY Sports

SKY Sports Estados Unidos: ViX Premium

Estas opciones permiten seguir el compromiso tanto en televisión tradicional como en plataformas digitales.

A qué hora es Suecia vs Polonia país por país

El duelo se jugará en horario europeo de tarde-noche y en la franja del mediodía en América:

España: 19:45

Suecia: 19:45

Polonia: 19:45

Colombia: 13:45

Perú: 13:45

Ecuador: 13:45

México (CDMX): 12:45

Argentina: 15:45

Chile: 15:45

Estados Unidos (ET): 14:45

Estados Unidos (PT): 11:45.

Dónde se juega el partido de repechaje por el cupo en el Mundial

El compromiso se disputará en el Friends Arena, en Estocolmo, estadio moderno y habitual casa de la selección sueca. El recinto ofrece un ambiente intenso para un duelo de eliminación directa.

Cómo llegaron Suecia y Polonia al repechaje

Suecia tuvo una campaña irregular en la fase de grupos, donde terminó en el último lugar con apenas 2 puntos en 6 partidos. Sin embargo, logró avanzar al repechaje gracias a su posición en la UEFA Nations League, mecanismo que le permitió mantenerse con vida en la carrera mundialista. En la primera fase de la repesca eliminó a Ucrania como visitante con un triunfo por 1-3.

Polonia, por su parte, fue segunda en su grupo clasificatorio, detrás de Países Bajos. Disputó 8 partidos y sumó 17 puntos, mostrando regularidad en su rendimiento. En el primer duelo del repechaje superó a Albania por 2-1, consolidando su paso a esta instancia decisiva.

Probables alineaciones de Suecia y Polonia

Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Gustaf Lagerbielke, Carl Starfelt, Victor Lindelof; Herman Johansson, Jesper Karlstrom, Yasin Ayari, Daniel Svensson; Anthony Elanga, Benjamin Nygren y Viktor Gyokeres. DT: Graham Potter.

Polonia: Kamil Grabara; Tomasz Kedziora, Jan Bednarek, Jakub Kiwior; Matty Cash, Bartosz Slisz, Piotr Zielinski, Michal Skoras; Sebastian Szymanski, Nicola Zalewski; Robert Lewandowski. DT: Jan Urban.

Ficha del partido Suecia vs Polonia

Competición: Repechaje europeo rumbo al Mundial 2026

Fecha: Martes 31 de marzo

Hora: 19:45 (España) – 13:45 (Colombia)

Estadio: Friends Arena, Estocolmo

Entrenadores: Graham Potter (Suecia) – Jan Urban (Polonia).