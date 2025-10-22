La Champions League 2025-26 continúa su fase de liga este miércoles 22 de octubre con un partido que promete intensidad: Sporting Clube vs Olympique de Marsella en el Estadio José Alvalade. El encuentro comenzará a las 21:00 en España y 14:00 en Colombia, y tendrá como protagonista al colombiano Luis Suárez, quien busca consolidarse en el frente ofensivo del conjunto portugués.

Ambos equipos llegan igualados en puntos y con la ambición de escalar posiciones en la clasificación general. El Sporting, dirigido por Rui Borges, apuesta por su fortaleza como local y la efectividad de su línea de ataque, mientras que el Marsella de Roberto De Zerbi confía en su juego vertical y en la experiencia de figuras como Pierre-Emerick Aubameyang.

Dónde ver Sporting Clube vs Marsella de la Champions League: canales TV y streaming

El duelo entre portugueses y franceses podrá verse en directo en las principales plataformas de televisión y streaming de la Champions League:

España: M+ Liga de Campeones 4 (diales M180 y O276) y M+ Liga de Campeones 8 (diales M184 y O280), disponibles en la plataforma Movistar Plus+ .

M+ Liga de Campeones 4 (diales M180 y O276) y M+ Liga de Campeones 8 (diales M184 y O280), disponibles en la plataforma . Colombia y Sudamérica: ESPN 4 en TV y DISNEY+ en streaming.

en TV y en streaming. México: TNT Sports , Max y Amazon Prime Video .

, y . Estados Unidos: Paramount+ y Amazon Prime Video.

La señal contará con narración en vivo, repeticiones en alta definición y cobertura especial para seguir la participación de Luis Suárez, uno de los jugadores colombianos destacados en esta edición del torneo.

Dónde se juega el partido de Sporting Clube en la Champions: Estadio José Alvalade

El encuentro se disputará en el Estadio José Alvalade, casa del Sporting Clube, con capacidad para 52.000 espectadores. Inaugurado en 2003, este moderno escenario es uno de los más imponentes de Portugal y ha sido sede de grandes noches europeas.

El Sporting buscará aprovechar su localía y el apoyo de su hinchada, que suele convertir el Alvalade en una auténtica caldera. En la actual Champions, el club portugués ya demostró su potencial ofensivo allí, con la goleada 4-1 sobre Kairat Almaty en su debut.

A qué hora es el partido país por país

El horario prime europeo y el atractivo del enfrentamiento garantizan un gran seguimiento en ambos continentes, especialmente por la presencia de figuras internacionales y el nivel competitivo que ofrece esta nueva fase de liga.

España: 21:00

21:00 Reino Unido: 20:00

20:00 Colombia, Perú y Ecuador: 14:00

14:00 Argentina y Chile: 16:00

16:00 México: 13:00

13:00 Estados Unidos (ET): 15:00

15:00 Brasil: 16:00

16:00 Francia, Italia y Alemania: 21:00

Probables alineaciones de Sporting Clube y Olympique de Marsella

Sporting Clube: Rui Silva; Georgios Vagiannidis, Gonçalo Inácio, Zeno Debast, Maximiliano Araujo; Morten Hjulmand, Hidemasa Morita, Geovany Quenda; Trincão, Pedro Gonçalves y Luis Suárez. DT: Rui Borges.

Olympique de Marsella: Gerónimo Rulli; Benjamin Pavard, Leonardo Balerdi, Nayef Aguerd, Emerson; Pierre-Emile Højbjerg, Matthew O’Riley, Mason Greenwood, Ángel Gomes, Igor Paixão; Pierre-Emerick Aubameyang. DT: Roberto De Zerbi.

Así van Sporting Clube y Olympique de Marsella en la Champions League

El Sporting Clube suma 3 puntos en dos partidos disputados en esta fase de liga. En su debut goleó 4-1 a Kairat Almaty, pero luego cayó 2-1 ante Napoli como visitante. El equipo portugués ha mostrado equilibrio entre ataque y defensa, aunque necesita una victoria para mantenerse dentro del grupo de clasificación directa a octavos.

Por su parte, el Olympique de Marsella también acumula 3 puntos, con una derrota inicial 2-1 frente al Real Madrid y una contundente victoria 4-0 ante el Ajax en la segunda jornada. El conjunto de Roberto De Zerbi viene en crecimiento, consolidando un estilo de posesión rápida y presión alta, impulsado por la creatividad de Greenwood y la potencia de Aubameyang.

Ambos clubes comparten la misma necesidad: sumar para no perder terreno en una fase que exige regularidad y consistencia. El duelo promete ritmo alto, transiciones rápidas y mucha intensidad en el mediocampo.

Luis Suárez, protagonista colombiano en la Champions League

El delantero samario Luis Suárez, integrante de la Selección Colombia, vive un gran momento en el Sporting Clube. Ha disputado los dos partidos de esta Champions League, acumulando 106 minutos de juego y un gol anotado, conseguido en el debut ante Kairat Almaty.

En la temporada general con el equipo portugués, el atacante suma 7 goles, confirmando su buen nivel y su papel determinante en la delantera del conjunto lisboeta. Su velocidad, presión constante y capacidad de definición lo han convertido en una de las apuestas ofensivas de Rui Borges.

Su actuación ante el Marsella será clave para las aspiraciones del Sporting en esta fase de liga, donde cada punto cuenta. El colombiano buscará aprovechar el momento para dejar huella en Europa y seguir afianzándose como uno de los nombres más destacados del fútbol latinoamericano en la Champions League.