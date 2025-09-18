La Champions League 2025-26 abre un nuevo capítulo para el Sporting Clube de Portugal, que tendrá en Luis Javier Suárez a uno de sus referentes ofensivos en la fase de liga. El conjunto lisboeta recibirá al Kairat Almaty de Kazajistán en un compromiso que representa el debut europeo de la temporada y que busca confirmar el buen presente del equipo bajo la dirección de Rui Borges.

El encuentro se jugará el jueves 18 de septiembre desde las 20:00 horas en Portugal y las 14:00 en Colombia, en el estadio José Alvalade, un escenario que promete un ambiente vibrante para recibir a los campeones de Kazajistán. Sporting Clube, con una plantilla renovada, parte como favorito, pero enfrente tendrá a un rival que busca dar la sorpresa en Europa.

Dónde ver Sporting Clube vs Kairat Almaty en TV y online, partido de Champions League

La transmisión oficial del partido contará con varias opciones según la región:

Colombia y resto de Latinoamérica : ESPN 3 en TV y Disney Plus vía streaming.

: ESPN 3 en TV y Disney Plus vía streaming. México: Fox Sports, Caliente TV y Caliente TV Amazon Channel.

Con estas alternativas, los aficionados tendrán acceso tanto en televisión como en plataformas digitales para seguir el estreno de Luis Javier Suárez y Sporting Clube en la Champions League.

Horarios del partido en distintos países

El compromiso podrá disfrutarse en vivo en los siguientes horarios internacionales:

Argentina: 16:00 horas

Chile: 15:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos (Este): 15:00 horas

Estados Unidos (Pacífico): 12:00 horas

Reino Unido: 20:00 horas

Francia: 21:00 horas

Alemania: 21:00 horas

Italia: 21:00 horas

Kazajistán (Almaty): 00:00 horas (del viernes 19)

Este abanico de horarios refleja el interés global que despierta el debut de Sporting Clube en la competición, con Luis Suárez Charris como uno de los grandes atractivos para la afición colombiana y europea.

Probables alineaciones de Sporting Clube y Kairat Almaty

Sporting Clube: Joao Virgínia; Georgios Vagiannidis, Goncalo Inácio, Zeno Debast, Ricardo Mangas; Morten Hjulmand, Giorgi Kochorashvili; Geovany Quenda, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves; Luis Suárez. DT: Rui Borges.

Kairat Almaty: Sherhan Kalmurza; Yerkin Tapalov, Alyaksandr Martynovich, Yegor Sorokin, Luís Mata; Ofri Arad, Damir Kassabulat, Dan Glazer; Dastan Satpayev, Edmilson y Jorginho. DT: Rafael Urazbakhtin.

Los dos equipos llegan con plantillas competitivas, aunque el Sporting Clube parte como favorito gracias a la experiencia internacional de jugadores como Pedro Gonçalves, Trincão y el propio Suárez.

Bajas confirmadas para el partido de la Champions League

El debut en Champions estará marcado también por las ausencias en ambos equipos:

Sporting Clube : Nuno Santos (rodilla), Daniel Bragança (rodilla), Morita (muscular), Diomande (muscular) y Catamo (muscular).

: Nuno Santos (rodilla), Daniel Bragança (rodilla), Morita (muscular), Diomande (muscular) y Catamo (muscular). Kairat Almaty: Zarutskiy (rodilla), Anarbekov (mandíbula) y Zaria (rodilla).

Estas bajas obligarán a los entrenadores a reestructurar parte de su once titular, aunque ambos mantienen variantes para sostener el nivel competitivo del encuentro.