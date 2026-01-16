La Liga de Portugal ofrece un atractivo duelo este viernes 16 de enero, cuando Sporting Clube reciba a Casa Pia en el Estadio José Alvalade. El partido está programado para las 21:15 en España y las 15:15 en Colombia, en un tramo clave de la temporada en el que los lisboetas buscan sostener su protagonismo en la tabla y consolidar sensaciones ante su público.

El encuentro llega marcado por el buen momento ofensivo del Sporting y, en especial, por la racha goleadora de Luis Javier Suárez, uno de los nombres propios del campeonato. Enfrente estará un Casa Pia que suele competir con orden y disciplina táctica, y que intentará resistir en un escenario exigente como el Alvalade, donde el Sporting acostumbra a imponer condiciones desde la posesión y la presión alta.

Dónde ver Sporting Clube vs Casa Pia en TV y online

El partido contará con transmisión confirmada para varias regiones, tanto en televisión como en plataformas digitales:

TV: GOL TV Latinoamérica

GOL TV Latinoamérica Online / Streaming: DGO y GOLTV Play

Estas señales permitirán seguir el compromiso en directo desde distintos dispositivos, con cobertura completa del fútbol portugués para la audiencia internacional.

Estadio y sede del partido en Lisboa

El duelo se disputará en el Estadio José Alvalade, ubicado en Lisboa y con capacidad para 52.000 espectadores. Es la casa del Sporting Clube de Portugal y uno de los escenarios más modernos e imponentes del país. Su ambiente suele ser un factor determinante, especialmente en partidos nocturnos, cuando la presión del público empuja al equipo local a mantener un ritmo alto.

Horario de Sporting Clube vs Casa Pia por país

España, Portugal: 21:15

21:15 Colombia, Perú, Ecuador: 15:15

15:15 México (CDMX): 14:15

14:15 Argentina, Uruguay: 17:15

17:15 Chile, Paraguay, Bolivia: 16:15

16:15 Venezuela: 16:15

16:15 Estados Unidos: 15:15 (ET) / 12:15 (PT).

Sporting Clube vs Casa Pia: contexto del partido

El Sporting afronta este compromiso con la intención de mantener regularidad y aprovechar su fortaleza como local. El equipo ha mostrado solidez colectiva, equilibrio entre defensa y ataque, y una alta eficacia en los metros finales, algo clave para sostener su ambición en la Liga de Portugal.

Casa Pia, por su parte, llega con la misión de competir desde el orden, minimizar errores y aprovechar cualquier transición ofensiva. En duelos de este tipo, su planteamiento suele centrarse en cerrar espacios y resistir los primeros tramos del partido, donde el Sporting acostumbra a imponer intensidad.

La temporada de Luis Javier Suárez y su racha goleadora

Uno de los focos del encuentro estará en Luis Javier Suárez, quien atraviesa un momento destacado con la camiseta del Sporting. El delantero suma 5 goles en sus últimos 3 partidos, una racha que lo deja muy cerca de igualar su mejor marca personal en el club, que fue de cuatro partidos consecutivos marcando.

En su primera campaña con el Sporting, Suárez ya registra 20 goles y 3 asistencias en 28 compromisos, cifras que reflejan impacto inmediato y constancia. Su movilidad, capacidad para atacar el área y lectura de los espacios lo han convertido en una pieza clave del esquema ofensivo, y cada partido aumenta la expectativa alrededor de su continuidad goleadora.

Un partido clave en la Liga de Portugal

El Sporting Clube vs Casa Pia se perfila como un encuentro importante para medir el momento del líder y la capacidad del visitante para resistir en uno de los estadios más difíciles del país. Con el contexto de la tabla, el empuje del Alvalade y el buen momento de su goleador, el Sporting buscará un triunfo que refuerce su candidatura en la Liga de Portugal y mantenga encendida la ilusión de su afición.