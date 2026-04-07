Sporting Clube y Arsenal protagonizan uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final de la UEFA Champions League. El estadio José Alvalade será el escenario del primer gran asalto en una serie que enfrenta a dos equipos que han sido protagonistas en la fase de liga.

El partido se jugará el martes 7 de abril desde las 21:00 en España y las 14:00 en Colombia. La expectativa es alta por el nivel mostrado por ambos clubes en el torneo continental, especialmente tras superar exigentes eliminatorias en los octavos de final.

Dónde ver Sporting Clube vs Arsenal en TV y online

La transmisión del partido estará disponible en diferentes plataformas según el país.

España: M+ Liga de Campeones 2 HDR, M+ Liga de Campeones 2 (Movistar 61 y Orange 117) y M+ Liga de Campeones 3 (Movistar 62 y Orange 118); todo a través de la plataforma Movistar Plus+.

M+ Liga de Campeones 2 HDR, M+ Liga de Campeones 2 (Movistar 61 y Orange 117) y M+ Liga de Campeones 3 (Movistar 62 y Orange 118); todo a través de la plataforma Movistar Plus+. Colombia y resto de Sudamérica: ESPN 2 en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming

ESPN 2 en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming México: TNT Sports en TV y HBO Max en streaming

TNT Sports en TV y HBO Max en streaming Estados Unidos: Paramount+.

A qué hora es Sporting Clube vs Arsenal de la Champions país por país

El encuentro se disputará en horario estelar europeo y tarde en América:

España: 21:00

Portugal: 20:00

Colombia: 14:00

Perú: 14:00

Ecuador: 14:00

México (CDMX): 13:00

Argentina: 16:00

Chile: 16:00

Estados Unidos (ET): 15:00

Estados Unidos (PT): 12:00.

Dónde se juega el partido entre Sporting y Arsenal

El compromiso se disputará en el estadio José Alvalade, en Lisboa, recinto con capacidad para aproximadamente 51 mil espectadores y casa del Sporting Clube. La atmósfera en este escenario suele ser determinante en noches europeas.

Cómo llegaron Sporting Clube y Arsenal a cuartos de final de la Champions League

Sporting Clube finalizó en el séptimo puesto de la fase de liga de la Champions. Ganó 5 de los 8 partidos disputados y logró acceder directamente a los octavos de final. En esa instancia protagonizó una remontada memorable frente a Bodo/Glimt: cayó 3-0 en la ida y respondió con una contundente victoria 5-0 en la vuelta para avanzar.

Arsenal, por su parte, fue líder de la fase de liga con puntaje perfecto tras ganar los 8 partidos disputados. En octavos de final eliminó al Bayer Leverkusen, consolidando su candidatura al título y demostrando solidez tanto en defensa como en ataque.

Probables alineaciones de Sporting Clube y Arsenal

Sporting Clube: Rui Silva; Giorgos Vagiannidis, Ousmane Diomande, Goncal Inácio, Ricardo Mangas; Daniel Braganca, Hidemasa Morita; Geny Catamo, Francisco Trincao, Pedro Goncalves; Luis Javier Suárez. DT: Rui Borges.

Arsenal: David Raya; Ben White, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Riccardo Calafiori; Martín Zubimendi, Declan Rice, Martin Odegaard; Gabriel Martinelli, Viktor Gyokeres y Noni Madueke. DT: Mikel Arteta.

Ficha del partido Sporting Clube vs Arsenal

Competición: Cuartos de final – UEFA Champions League

Fecha: Martes 7 de abril

Hora: 21:00 (España) – 14:00 (Colombia)

Estadio: José Alvalade, Lisboa

Capacidad: 51.000 espectadores.