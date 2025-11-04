La Champions League 2025-26 continúa su fase de liga con un atractivo enfrentamiento entre Slavia Praga y Arsenal, dos equipos que atraviesan momentos muy distintos en el certamen europeo. El compromiso se disputará este martes 4 de noviembre, desde las 18:45 en España y las 12:45 en Colombia, en el Eden Arena, escenario que albergará un duelo de contrastes entre el poderío inglés y la resistencia del campeón checo.

El Arsenal de Mikel Arteta, uno de los mejores equipos del torneo hasta el momento, buscará mantener su paso perfecto tras ganar los tres partidos anteriores. Enfrente estará el Slavia Praga, que pese a su gran desempeño en la liga local, aún no ha podido sumar de a tres en la Champions. Con el impulso de su público, el conjunto checo intentará dar la sorpresa ante un rival que llega en gran forma.

Dónde ver Slavia Praga vs Arsenal en TV y online

El encuentro entre Slavia Praga y Arsenal podrá seguirse en España a través del canal Movistar Liga de Campeones 2, disponible para suscriptores de la plataforma Movistar Plus+.

En Colombia y el resto de Sudamérica, el partido será transmitido por ESPN en televisión y se podrá ver online mediante DISNEY+, que ofrece la cobertura oficial de la Champions League en la región.

Los aficionados en México podrán disfrutar el partido por TNT Sports, mientras que en Estados Unidos estará disponible en TUDN, PARAMOUNT+ y ViX, con opción de elegir narraciones en inglés o español.

De esta manera, el partido entre el líder inglés y el representante checo contará con una amplia cobertura internacional para los millones de seguidores que siguen el certamen más prestigioso del fútbol europeo.

Dónde se juega el partido del Arsenal en la Champions

El escenario del encuentro será el Eden Arena, estadio ubicado en la ciudad de Praga (República Checa), con capacidad para 19.000 espectadores. Se espera un lleno total, con una afición local que intentará empujar a su equipo hacia una victoria histórica frente a uno de los clubes más poderosos del continente.

El Eden Arena ha sido la casa de grandes noches europeas para el Slavia Praga, y volverá a ser protagonista en esta cuarta jornada de la fase de liga, que empieza a definir los lugares de clasificación a los octavos de final.

A qué hora es el partido país por país

Colombia, Perú y Ecuador: 12:45 p.m.

12:45 p.m. México: 11:45 a.m.

11:45 a.m. Argentina y Chile: 14:45 p.m.

14:45 p.m. Estados Unidos (Este): 13:45 p.m.

13:45 p.m. España: 18:45 p.m.

18:45 p.m. Reino Unido: 17:45 p.m.

17:45 p.m. República Checa: 18:45 p.m.

Así llegan Slavia Praga y Arsenal a la cuarta jornada

El Slavia Praga, dirigido por Jindrich Trpisovsky, llega al encuentro tras sumar 2 puntos en tres jornadas. El conjunto checo empató 2-2 con Bodo/Glimt en su debut y luego igualó 0-0 ante Atalanta como visitante. Su única derrota fue ante el Inter de Milán, en un partido que terminó 4-0 y evidenció la diferencia de nivel frente a los grandes del continente.

Por su parte, el Arsenal atraviesa un momento brillante en la temporada. Ocupa la cuarta posición en la tabla general de la fase de liga, con puntaje perfecto (9 de 9) y sin recibir goles en sus tres compromisos. Los dirigidos por Mikel Arteta derrotaron al Athletic Bilbao (0-2), al Olympiacos (2-0) y al Atlético de Madrid (4-0), consolidándose como uno de los equipos más sólidos del torneo.

Probable alineación del Arsenal vs Slavia Praga

Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães, Myles Lewis-Skelly; Ethan Nwaneri, Christian Norgaard, Declan Rice; Bukayo Saka, Mikel Merino y Leandro Trossard. DT: Mikel Arteta.

El entrenador español apostará nuevamente por su bloque titular habitual, con el portero español David Raya bajo los tres palos y una línea de defensa liderada por Saliba y Gabriel. En el mediocampo, la presencia de Rice y Norgaard garantiza equilibrio y salida limpia, mientras que en el ataque la velocidad de Saka y la creatividad de Merino son las principales armas del equipo inglés.

Un choque entre experiencia y ambición

El duelo entre Slavia Praga y Arsenal representa el clásico enfrentamiento entre la experiencia de un club acostumbrado a competir contra gigantes y el poderío de una plantilla diseñada para pelear el título. Para los checos, sumar puntos ante el Arsenal sería un impulso crucial para seguir soñando con avanzar; para los ingleses, mantener el paso perfecto significaría acercarse a los puestos de clasificación directa en esta fase de liga de la Champions League 2025-26.