La Copa África entra en su fase decisiva con una semifinal de enorme peso histórico y deportivo: Senegal vs Egipto. Dos selecciones acostumbradas a competir en las instancias finales del torneo continental se enfrentan en un partido que promete intensidad, jerarquía individual y un contexto de máxima presión, con el boleto a la gran final en juego.

El cruce reúne a dos equipos que llegan invictos y con argumentos sólidos desde lo colectivo y lo individual. Senegal busca confirmar su estatus de potencia africana reciente, mientras que Egipto, el máximo ganador histórico del certamen, quiere volver a una final apoyado en su experiencia y en figuras determinantes. El escenario será imponente y la atención estará puesta en cada detalle de un duelo que paraliza al continente.

Cuándo se juega Senegal vs Egipto de la Copa Africana de Naciones

La semifinal entre Selección de Senegal y Selección de Egipto se disputará el miércoles 14 de enero, en los siguientes horarios:

España: 16:00

16:00 Colombia: 12:00

Se trata de un partido único. En caso de empate en los 90 minutos, el reglamento de la Copa África contempla tiempo suplementario y, de ser necesario, definición por penales.

Dónde ver Senegal vs Egipto en TV y online, semifinal de Copa África

El partido contará con transmisión internacional confirmada en varias regiones:

España: Movistar+

Movistar+ Colombia y el resto de Sudamérica: Win Sports en TV y Win Play en streaming

Win Sports en TV y Win Play en streaming México: Claro Sports

Claro Sports Estados Unidos: beIN Sports.

Dónde se juega la semifinal de la Copa África

El encuentro se disputará en el Tangier Grand Stadium, ubicado en Tánger, Marruecos. El estadio cuenta con capacidad para más de 75.000 espectadores y ha sido uno de los escenarios principales del certamen, destacándose por su infraestructura moderna y el ambiente que generan las grandes citas internacionales.

A qué hora es la semifinal de la Copa África, país por país

Además de España y Colombia, estos son algunos horarios relevantes:

Argentina, Uruguay, Brasil: 14:00

14:00 Chile, Bolivia, Venezuela: 13:00

13:00 México (CDMX): 9:00

9:00 Estados Unidos (Este): 10:00

10:00 Estados Unidos (Pacífico): 7:00

7:00 Marruecos: 16:00

Probable formación de Senegal

Édouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf; Habib Diarra, Idrissa Gueye, Pape Gueye; Cherif Ndiaye, Nicolas Jackson y Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.

Y la probable alineación de Egipto

Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ramy Rabia, Ahmed Abou Fatouh; Marwan Attia, Hamdy Fathi, Ibrahim Adel; Mohamed Salah, Omar Marmoush y Trezeguet. DT. Hossam Hassan.

Cómo llegaron Senegal y Egipto a la semifinal de la Copa África

Senegal avanzó como líder del Grupo D, sumando 7 puntos tras vencer a Botswana (3-0) y Benín (3-0), además de empatar con la República Democrática del Congo (1-1). En las rondas eliminatorias mantuvo su solidez: eliminó a Sudán en octavos de final (3-1) y superó a Malí en cuartos (1-0). Llega invicto y con una defensa que ha sido clave en los partidos decisivos.

Egipto también llega sin derrotas. Ganó el Grupo B con triunfos ante Sudáfrica (1-0) y Zimbabue (2-1), e igualó con Angola (0-0). En octavos de final dejó en el camino a Benín (3-1) y en cuartos protagonizó uno de los partidos más exigentes del torneo al eliminar a Costa de Marfil (3-2). Su recorrido confirma la capacidad del equipo para competir bajo presión.

La semifinal entre Senegal y Egipto enfrenta a dos selecciones en pleno rendimiento, con historia, jerarquía y argumentos suficientes para soñar con el título continental.