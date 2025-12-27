La fase de grupos de la Copa África ofrece uno de sus partidos más atractivos con el choque entre Senegal y la República Democrática del Congo, dos selecciones que comenzaron el torneo con triunfo y que ahora se enfrentan en un duelo directo por el liderato del Grupo D.

Ambos equipos llegan con confianza tras ganar en la jornada inaugural. Senegal se impuso con autoridad a Botswana por 3-0, mientras que la RD Congo derrotó a Benín por 1-0 en un partido muy disputado. El ganador de este cruce quedará en una posición privilegiada para asegurar su clasificación a la siguiente ronda del certamen continental.

Cuándo se juega Senegal vs RD Congo por la Copa África

El partido se disputará el sábado 27 de diciembre, con los siguientes horarios internacionales:

España: 16:00

16:00 Colombia: 10:00

Será un encuentro de tarde en Europa y de mañana para gran parte de América, ideal para seguir una de las pruebas más exigentes del grupo en esta edición de la Copa África.

Dónde ver Senegal vs RD Congo en TV y online

La transmisión del partido estará disponible en varias regiones, con señales confirmadas tanto en televisión como en plataformas digitales:

España: Movistar+.

Movistar+. Colombia y resto de Sudamérica: Win Sports en TV y Win Play de manera online.

Win Sports en TV y Win Play de manera online. México: Claro Sports.

Claro Sports. Estados Unidos: beIN Sports.

Estas opciones permitirán seguir el encuentro en directo en los principales mercados, dado el interés que despierta este cruce entre dos selecciones candidatas a avanzar.

Dónde se juega el partido de Senegal en la Copa África

El escenario del encuentro será el Tangier Grand Stadium, ubicado en la ciudad de Tánger. Este estadio cuenta con capacidad para más de 75.000 espectadores, lo que garantiza un ambiente imponente para uno de los partidos más relevantes de la jornada.

Árbitro del partido

La Confederación Africana de Fútbol designó al árbitro argelino Mustapha Ghorbal como juez central del compromiso. Es uno de los colegiados más experimentados del continente y ha dirigido partidos de alta exigencia en competiciones internacionales.

Cómo llega Senegal al partido

Senegal debutó con autoridad en el torneo, mostrando por qué es una de las selecciones más respetadas de África. El triunfo 3-0 ante Botswana dejó sensaciones muy positivas, especialmente por la solidez defensiva y la contundencia en ataque. Con figuras consolidadas en ligas europeas, el equipo dirigido por Pape Thiaw busca confirmar su candidatura al título.

El combinado senegalés combina experiencia y potencia física, con futbolistas que pueden marcar diferencias tanto por las bandas como en el juego aéreo. Un nuevo triunfo lo dejaría muy cerca de sellar su clasificación a los octavos de final con una fecha de anticipación.

El momento de la República Democrática del Congo

La RD Congo también arrancó con el pie derecho, venciendo a Benín por 1-0 en un partido cerrado y táctico. El equipo de Sébastien Desabre mostró orden defensivo y eficacia en los momentos clave, cualidades que serán fundamentales ante un rival del calibre de Senegal.

Históricamente, la selección congoleña ha sabido competir en torneos continentales y busca recuperar protagonismo en la Copa África. Un resultado positivo ante Senegal no solo reforzaría sus opciones de clasificación, sino que enviaría un mensaje fuerte al resto del grupo.

Probables formaciones de Senegal y RD Congo

Senegal: Édouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadki Malick Diouf; Idrissa Gueye, Pape Gueye, Cherif Ndiaye; Sadio Mané, Ismaila Sarr y Nicolas Jackson. DT. Pape Thiaw.

DR Congo: Lionel Mpasi-Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku; Samuel Moutoussamy, Noah Sadiki, Edo Kayembe; Théo Bongonda, Nathanael Mbuku y Cédric Bakambu. DT. Sébastien Desabre.

Un duelo directo por el liderato del Grupo D

Con ambos equipos igualados en puntos y con victorias en su debut, Senegal vs RD Congo se perfila como uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos. El resultado puede marcar el rumbo del Grupo D y definir qué selección toma ventaja en la lucha por avanzar con tranquilidad a la siguiente ronda de la Copa África.