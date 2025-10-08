La Selección Colombia Sub-20 enfrenta un nuevo reto en el Mundial Sub-20: los octavos de final ante Sudáfrica, un duelo que promete intensidad y espectáculo. Tras una fase de grupos invicta, el equipo dirigido por César Torres buscará ratificar su buen momento y seguir avanzando en el torneo.

El encuentro se disputará en el estadio Fiscal de Talca, con capacidad para 17.000 espectadores, escenario donde la Tricolor ha jugado todos sus partidos en esta Copa del Mundo. El compromiso está programado para el miércoles 8 de octubre de 2025 a las 2:30 p.m. (hora de Colombia) y 4:30 p.m. (hora local en Chile).

Selección Colombia Sub-20 vs Sudáfrica: horario y canales de transmisión en TV y ONLINE

El partido de los octavos de final entre Colombia y Sudáfrica tendrá una amplia cobertura televisiva y digital para los aficionados en diferentes países:

En Colombia (TV): Canal Caracol, Canal RCN y DIRECTV.

Canal Caracol, Canal RCN y DIRECTV. Streaming en Colombia: ditu, DGO, Canal RCN App y FIFA+ TV .

ditu, DGO, Canal RCN App y . En México: Vix Premium.

Vix Premium. En Estados Unidos: Telemundo Deportes y Peacock.

Telemundo Deportes y Peacock. En España: transmisión a través de FIFA+ TV.

Con esta variedad de plataformas, los hinchas podrán seguir en vivo cada detalle del encuentro que definirá el futuro de la Tricolor en el campeonato mundial.

Estadio Fiscal de Talca, sede de los octavos de final

El Estadio Fiscal de Talca, en Chile, ha sido el hogar de Colombia durante toda la fase de grupos y volverá a ser el escenario para este duelo decisivo. Su capacidad para 17.000 espectadores y su ambiente futbolero lo convierten en el lugar ideal para una cita que promete emociones y buen fútbol. Allí, la Tricolor buscará mantener su invicto y avanzar entre las ocho mejores selecciones del certamen.

Posible formación de Colombia ante Sudáfrica

El entrenador César Torres mantendría la base del equipo que ha mostrado equilibrio y solidez durante el torneo. Esta sería la probable alineación de la Selección Colombia Sub-20:

Jordan García; Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan David Arizala, Elkin Rivero, Kéner González, Jordan Barrera; Óscar Perea, Néyser Villarreal y Emilio Aristizábal.

La Tricolor combina experiencia en categorías juveniles con talento ofensivo, destacando figuras como Óscar Perea, autor del gol del debut, y Néyser Villarreal, goleador del Sudamericano clasificatorio.

Árbitros designados para Colombia vs Sudáfrica Sub-20

El equipo arbitral para este compromiso estará conformado por tres representantes de Arabia Saudí: Khalid Al Turais será el juez central, acompañado por Mohammed Al Abakry y Abdulrahim Al Shammari como asistentes.

El cuarto árbitro será Irfan Peljto, de Bosnia y Herzegovina. La designación refleja la apuesta de la FIFA por mantener la diversidad y neutralidad en el arbitraje de los partidos de eliminación directa.

Cómo llega la Selección Colombia a los octavos del Mundial Sub-20

El conjunto colombiano llega invicto y sólido. En el Grupo F, sumó cinco puntos con una victoria y dos empates:

Colombia 1-0 Arabia Saudí

Colombia 0-0 Noruega

Colombia 1-1 Nigeria

El equipo solo recibió un gol y finalizó primero de grupo gracias al criterio de juego limpio, luego de igualar en todos los demás ítems con Noruega. Ese detalle resalta la disciplina y el orden que caracterizan a la Selección dirigida por César Torres.

El camino de Sudáfrica hacia los octavos

El conjunto africano, dirigido por Raymond Mdaka, fue segundo en el Grupo E, empatando en puntos (6) con Francia y Estados Unidos. Su recorrido fue el siguiente:

Francia 2-1 Sudáfrica

Sudáfrica 5-0 Nueva Caledonia

Sudáfrica 2-1 Estados Unidos

Sudáfrica mostró un estilo ofensivo, con ocho goles marcados por ocho jugadores diferentes, un dato que refleja su fortaleza colectiva y su capacidad para generar peligro desde distintas zonas del campo.

Colombia vs Sudáfrica: duelo por un cupo en cuartos

El partido entre Colombia y Sudáfrica promete ser uno de los más atractivos de los octavos de final del Mundial Sub-20. La Tricolor llega con la confianza que da el invicto y una defensa firme, mientras que Sudáfrica arriba con el impulso de dos victorias consecutivas y un ataque variado.

Ambas selecciones buscarán el pase a cuartos en un choque que enfrentará dos estilos diferentes: el orden táctico colombiano frente a la velocidad y verticalidad africana. El vencedor seguirá en carrera por el título mundial juvenil y se consolidará como una de las revelaciones del torneo.