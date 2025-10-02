La Selección Colombia Sub-20 tendrá un nuevo reto en el Mundial Sub-20 cuando enfrente a Noruega en la segunda fecha de la fase de grupos. El equipo dirigido por César Torres llega con confianza tras debutar con victoria 1-0 sobre Arabia, gracias a la anotación de Óscar Perea. El objetivo ahora es sumar tres puntos más que acerquen la clasificación a los octavos de final.

Por su parte, Noruega también debutó con triunfo, superando 1-0 a Nigeria con gol de Rasmus Holten. Esto convierte el enfrentamiento en un choque directo entre líderes, donde el ganador quedará muy bien posicionado en el Grupo F. El partido se jugará en el estadio Fiscal de Talca, un escenario con capacidad para 17.000 espectadores, que recibirá nuevamente a la Tricolor.

Selección Colombia Sub-20 vs Noruega: horario y transmisión en vivo

El encuentro está programado para el jueves 2 de octubre de 2025 a las 3:00 p.m. (hora de Colombia) y 5:00 p.m. (hora de Chile).

Los aficionados podrán seguir el juego en diferentes plataformas y canales según el país:

En Colombia (TV): Canal Caracol, Canal RCN y DIRECTV.

Canal Caracol, Canal RCN y DIRECTV. Streaming en Colombia: ditu, DGO, Canal RCN App y FIFA+ TV.

ditu, DGO, Canal RCN App y FIFA+ TV. En México: Vix Premium.

Vix Premium. En Estados Unidos: Telemundo Deportes y Peacock.

Telemundo Deportes y Peacock. En España: señal oficial de FIFA+ TV.

Con esta cobertura, el partido Colombia vs Noruega Sub-20 se podrá disfrutar en vivo tanto en televisión tradicional como en servicios online.

Estadio Fiscal de Talca, sede del partido de la Selección Colombia

El compromiso se disputará en el Estadio Fiscal de Talca, uno de los escenarios más importantes del sur de Chile. Con capacidad para 17.000 espectadores, este recinto ya albergó el debut de la Tricolor ante Arabia y volverá a recibir a la hinchada colombiana que acompaña al equipo juvenil en su camino mundialista.

Posible formación de Colombia ante Noruega

De acuerdo con el trabajo previo, esta sería la probable alineación de la Selección Colombia Sub-20:

Jordan García; Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan David Arizala; Luis Landázuri, Kéner González, Jordan Barrera; Jhon Rentería, Emilio Aristizábal y Óscar Perea.

La base del equipo mantiene equilibrio entre juventud y talento, destacando la presencia de Perea, autor del gol del triunfo en el debut.

Colombia vs Noruega en el Mundial Sub-20, partido con mujeres en la terna arbitral

La FIFA designó una terna arbitral femenina mexicana para este encuentro: Katia Itzel García como central, acompañada por Karen Díaz y Sandra Ramírez como asistentes. La designación es histórica y representa un paso importante hacia la equidad en el arbitraje internacional.

Contexto del Grupo F en el Mundial Sub-20

El duelo entre Colombia y Noruega cobra relevancia porque ambos equipos llegan con tres puntos en la tabla tras ganar en la jornada inicial. Una victoria aseguraría prácticamente el cupo en los octavos de final y permitiría encarar con mayor tranquilidad la última fecha ante Nigeria.

Colombia llega fortalecida tras un proceso sólido. El equipo terminó tercero en el Sudamericano Sub-20 disputado entre enero y febrero, con Néyser Villarreal como máximo goleador del torneo (8 goles). Además, en la preparación disputó amistosos frente a Paraguay (1-1) y México (3-2), lo que sirvió para ajustar su funcionamiento y probar variantes.

Noruega, por su parte, se presentó con un plantel competitivo que ya mostró solidez en el debut ante Nigeria. El delantero Rasmus Holten se perfila como la principal carta ofensiva del conjunto europeo.

Colombia Sub-20 busca un triunfo clave

El partido contra Noruega es una prueba de fuego para la Tricolor. Ganar significaría no solo la clasificación anticipada a la siguiente ronda, sino también un golpe de confianza para un grupo de jugadores que sueña con hacer historia en la cita mundialista.

Con figuras emergentes como Óscar Perea y Emilio Aristizábal, la Selección Colombia Sub-20 se ilusiona con mantener la racha ganadora y seguir construyendo un camino sólido en el Mundial Sub-20 de la FIFA.