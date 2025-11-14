La Selección Colombia continúa su camino en el Mundial Sub-17 y este viernes afrontará una prueba exigente ante Francia en los dieciseisavos de final del torneo. El compromiso se jugará el viernes 14 de noviembre desde las 8:30 a.m. (hora de Colombia) en el Aspire Zone – Pitch 1, Rayán (Catar), con arbitraje del canadiense Filip Dujic.

La Tricolor, dirigida por Freddy Hurtado, busca meterse entre los 16 mejores del certamen tras una fase de grupos en la que se mantuvo invicta. Su rival, Francia, llega como líder del Grupo K. El encuentro promete alto nivel técnico y será clave para confirmar la proyección del talento juvenil colombiano en la escena mundial.

Dónde ver el partido entre Colombia Sub-17 y Francia

La transmisión del partido estará disponible para todo el país. En televisión, podrá verse por RCN Televisión, CARACOL HD2 y DIRECTV Sports.

En plataformas digitales, el encuentro podrá seguirse online a través de Ditu, la App RCN, el canal oficial YouTube de RCN, DGO y FIFA+, que transmite todos los partidos del Mundial Sub-17 en su plataforma global.

A qué hora se juega Colombia vs Francia en cada país

El duelo entre la Selección Colombia Sub-17 y Francia está programado para las 8:30 a. m. (hora Colombia). A continuación, el horario por algunos países y regiones:

Chile : 10:30 a. m.

: 10:30 a. m. Argentina y Uruguay : 10:30 a. m.

: 10:30 a. m. México (CDMX) : 7:30 a. m.

: 7:30 a. m. Estados Unidos (Miami y Nueva York) : 8:30 a. m.

: 8:30 a. m. España : 2:30 p. m.

: 2:30 p. m. Francia : 2:30 p. m.

: 2:30 p. m. Inglaterra : 1:30 p. m.

: 1:30 p. m. Alemania: 2:30 p. m.

El partido se jugará bajo las altas temperaturas de Rayán, en el Aspire Zone, uno de los complejos deportivos más modernos de Catar, que fue sede de varios entrenamientos durante el Mundial 2022.

Cómo llega la Selección Colombia Sub-17 al partido

La Tricolor llega invicta a los dieciseisavos de final. En la fase de grupos, fue segunda del Grupo G con 5 puntos, producto de una victoria y dos empates. Estos fueron sus resultados:

Colombia 1-1 Alemania

Colombia 0-0 El Salvador

Colombia 2-1 Corea del Norte

El rendimiento ha sido sólido en defensa, con una línea liderada por Edmilson Herazo y Jesús Peñaloza, además del aporte ofensivo de José Escorcia y Santiago Londoño, autores de goles clave. El equipo muestra equilibrio y carácter, aunque todavía busca mejorar la eficacia en el último tercio de la cancha.

El rival: Francia, potencia europea en la categoría

La Selección de Francia Sub-17, dirigida por Jean‑Luc Vannuchi, llega como líder del Grupo K con 4 puntos, aunque su rendimiento fue irregular. En tres partidos logró una victoria, un empate y una derrota:

Derrotó a Chile (2-0)

Igualó con Canadá (0-0)

Cayó ante Uganda (0-1).

Posible alineación de la Selección Colombia Sub-17 ante Francia

El técnico Freddy Hurtado mantendría la base del equipo que venció a Corea del Norte. La probable formación sería:

Jorman Mendoza; Criss Macías, Edmilson Herazo, Jesús Peñaloza, Miguel Solarte; Cristian Orozco, Matías Lozano, Juan Cataño, Cristian Flórez; José Escorcia y Santiago Londoño.

Este once ha demostrado solidez táctica, buena conexión en el mediocampo y velocidad en ataque. En el banco, jugadores como Dylan Zapata y Juan Caicedo podrían ser alternativas ofensivas en la segunda parte.

Dónde se juega el partido y quién será el árbitro

El escenario del encuentro será el Aspire Zone – Pitch 1, en la ciudad de Rayán, Catar, un moderno complejo deportivo con capacidad para más de 10 000 espectadores y superficie de césped natural.

El árbitro central designado por la FIFA es el canadiense Filip Dujic, quien estará acompañado por los asistentes Joaquin Estrada (Panamá) y Justin Murray (Australia).

Un duelo de alto nivel para definir el paso a octavos de final del Mundial sub-17

Colombia vs Francia promete ser uno de los duelos más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17. La Tricolor busca seguir invicta y meterse entre los mejores 16 del planeta, mientras que Francia intentará reafirmar su favoritismo europeo.

El partido será una verdadera prueba para la generación que dirige Freddy Hurtado, que representa la renovación del talento colombiano en el fútbol juvenil.