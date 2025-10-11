La Selección Colombia Sub-20 afronta uno de los desafíos más exigentes de su camino en el Mundial Sub-20: enfrentar a España en los cuartos de final. El equipo dirigido por César Torres llega invicto al duelo tras superar la fase de grupos y ganar con autoridad en octavos, mientras que el combinado europeo avanza tras eliminar a Ucrania.

El partido se jugará en el Estadio Fiscal de Talca (Chile), un escenario con capacidad para 17.000 espectadores, donde la Tricolor ha disputado todos sus encuentros en el torneo. La cita está programada para el sábado 11 de octubre de 2025 a las 3:00 p.m. (hora de Colombia) y 10:00 p.m. (hora en España).

Horario y canales para ver Colombia vs España Sub-20 en TV y ONLINE

El partido tendrá amplia cobertura televisiva y digital en varios países, permitiendo que los hinchas sigan cada minuto de este duelo clave.

En Colombia (TV): Canal Caracol, Canal RCN y DIRECTV.

Canal Caracol, Canal RCN y DIRECTV. Streaming en Colombia: ditu, DGO, Canal RCN App y FIFA+ TV .

ditu, DGO, Canal RCN App y . En España: Teledeporte y RTVE Play.

Teledeporte y RTVE Play. En México: Vix Premium.

Vix Premium. En Estados Unidos: Telemundo Deportes y Peacock.

Telemundo Deportes y Peacock. En España y resto de Europa: también disponible en FIFA+ TV.

Este partidazo, también podrá verse gratis a través de la plataforma de YouTube del Gol Caracol:

Estadio Fiscal de Talca, sede de un duelo decisivo del Mundial sub-20

El Estadio Fiscal de Talca ha sido testigo del crecimiento de la Selección Colombia durante el Mundial Sub-20. Allí debutó ante Arabia, empató con Noruega, igualó con Nigeria y venció a Sudáfrica en los octavos de final.

Con capacidad para 17.000 espectadores, este escenario se ha convertido en una especie de fortín para la Tricolor, que ha sentido el respaldo de la afición chilena y colombiana presente en el país. Ahora será el escenario donde buscará la clasificación a semifinales.

Posibles alineaciones de Colombia y España, cuartos de final del Mundial Sub-20

El entrenador César Torres mantendrá la base que le ha dado equilibrio y resultados positivos en el torneo. Esta sería la probable alineación de Colombia:

Selección Colombia: Jordan García; Carlos Sarabia, Julián Bazán, Yeimar Mosquera, Juan David Arizala; Elkin Rivero, Kéner González, Jordan Barrera; Óscar Perea, Joel Canchimbo y Néyser Villarreal.

Por su parte, el técnico Paco Gallardo apostaría por este once para España:

Fran González; Julio Díaz, Andrés Cuenca, Izan Merino, Jesús Fortea; Thiago Pitarch, Rayyane Belaid, Rodrigo Mendoza; Jan Vigili, Iker Bravo y Pablo García.

Ambas selecciones cuentan con jugadores desequilibrantes en ataque, por lo que se espera un partido de ritmo alto y muchas llegadas a las áreas.

Árbitros designados para el partido Colombia vs España

La FIFA designó una terna arbitral norteamericana para este compromiso de cuartos de final:

Árbitro principal: Joe Dickerson (Estados Unidos)

Joe Dickerson (Estados Unidos) Asistentes: Logan Brown (Estados Unidos) y Williams Chow (Costa Rica)

Logan Brown (Estados Unidos) y Williams Chow (Costa Rica) Cuarto árbitro: Keylor Herrera (Costa Rica)

El equipo arbitral combina experiencia en torneos internacionales y busca garantizar un desarrollo limpio y controlado del juego.

Resultados de Colombia en el Mundial Sub-20 2025

Colombia llega invicta a los cuartos de final. Sumó 5 puntos en la fase de grupos:

Colombia 1-0 Arabia Saudí

Colombia 0-0 Noruega

Colombia 1-1 Nigeria

En octavos de final, superó a Sudáfrica por 2-1 con goles de Joel Canchimbo y Néyser Villarreal, ratificando su buen momento. La Tricolor es una de las selecciones más sólidas del certamen, con 8 goles a favor y apenas 4 en contra.

Cómo llega España a los cuartos de final

La selección española llegó a esta instancia tras una fase de grupos irregular. Clasificó como mejor tercera en su grupo, superada por Marruecos y México, pero con mejor puntaje que Brasil.

En octavos de final mostró una mejor versión, eliminando a Ucrania en un partido intenso. Con figuras como Iker Bravo y Pablo García, España buscará dar un golpe ante una Colombia que llega en gran momento.

Un cruce de estilos en Talca

El duelo entre Colombia y España promete ser un choque de estilos. La Tricolor ha destacado por su equilibrio táctico, su poder ofensivo encabezado por Villarreal y Canchimbo, y una defensa que ha respondido bien en los momentos de presión.

España, por su parte, apuesta por la posesión, la movilidad ofensiva y la técnica de sus volantes creativos. Este enfrentamiento definirá a uno de los cuatro semifinalistas del Mundial Sub-20 y será seguido de cerca por ojeadores de grandes clubes europeos.

Colombia llega invicta, confiada y con la ilusión de seguir haciendo historia en Chile. España quiere recuperar su mejor versión y avanzar en un torneo que ya ha dejado grandes sorpresas.