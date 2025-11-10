La Selección Colombia Sub-17 afrontará un partido clave en el Mundial Sub-17 que se disputa en Catar. El equipo dirigido por Freddy Hurtado jugará ante Corea del Norte, líder del Grupo G, con la obligación de sumar para mantenerse en competencia y sostener las opciones de clasificación a la siguiente fase del torneo.

El encuentro se disputará este lunes 10 de noviembre, a partir de las 8:30 a.m. (hora de Colombia), en el Aspire Zone – Pitch 5, en la ciudad de Rayán. La Tricolor viene de empatar sus dos primeros compromisos y está obligada a mostrar contundencia ofensiva para superar a un rival que ha sido efectivo en sus presentaciones.

Dónde ver Colombia Sub-17 vs Corea del Norte en TV y online

La transmisión del partido podrá seguirse en Colombia a través de varios canales y plataformas.

TV:

RCN TV

Caracol HD2

DIRECTV Sports

Online / Streaming:

Ditu

App RCN

YouTube de RCN (señal autorizada según disponibilidad)

DGO (DirecTV Go)

FIFA+ (transmisión global en streaming)

Se recomienda verificar disponibilidad regional en las plataformas digitales, especialmente para quienes siguen el torneo desde fuera de Colombia.

A qué hora es el partido Colombia Sub-17 vs Corea del Norte (país por país)

Además de la hora oficial en Colombia, el compromiso podrá verse en diferentes husos horarios, así:

Colombia, Perú, Ecuador: 8:30 a.m.

8:30 a.m. Venezuela, Bolivia: 9:30 a.m.

9:30 a.m. Argentina, Chile, Uruguay, Brasil: 10:30 a.m.

10:30 a.m. México (Ciudad de México): 7:30 a.m.

7:30 a.m. Estados Unidos (Miami, Nueva York): 9:30 a.m.

9:30 a.m. España: 2:30 p.m.

2:30 p.m. Reino Unido: 1:30 p.m.

1:30 p.m. Catar: 4:30 p.m.

Este horario corresponde al inicio oficial del encuentro según el calendario FIFA del Mundial Sub-17.

Cómo llega la Selección Colombia Sub-17 al partido

Colombia llega con 2 puntos, producto de dos empates en sus primeras presentaciones.

Colombia 1-1 Alemania (debut sólido ante una selección candidata).

(debut sólido ante una selección candidata). Colombia 0-0 El Salvador (partido de mucho control pero poca definición).

La Tricolor se ha mostrado ordenada defensivamente, con correcta salida desde el fondo, pero aún debe afinar la generación de juego en campo rival. El desafío principal estará en mejorar la profundidad y la toma de decisiones en el último tercio del campo.

Por su parte, Corea del Norte es el líder del grupo con 4 puntos y ha mostrado solidez, disciplina táctica y eficacia en momentos claves. Un triunfo de Corea la clasificaría directamente, mientras que Colombia necesita ganar para depender de sí misma o, en caso de empatar, esperar resultados y tabla de terceros.

Grupo G del Mundial Sub-17: situación actual

El Grupo G está conformado por:

Corea del Norte: 4 puntos

4 puntos Colombia: 2 puntos

2 puntos Alemania: 2 puntos

2 puntos El Salvador: 1 punto

El margen es estrecho. Todos los equipos siguen con opciones matemáticas. El duelo Colombia vs Corea del Norte puede definir el orden final de la clasificación.

Probable formación de la Selección Colombia Sub-17

El director técnico Freddy Hurtado mantendría la estructura base de los dos partidos anteriores, confiando en la cohesión defensiva y buscando mayor fluidez ofensiva:

Jorman Mendoza; Criss Macías, Edmilson Herazo, Jesús Peñaloza, Miguel Solarte; Cristian Orozco, Matías Lozano, Juan Cataño, Cristian Flórez; José Escorcia y Santiago Londoño.

La clave del partido estará en la presencia de Lozano y Cataño en la mitad, encargados de activar las bandas y conectar a los delanteros.

Sede y árbitro del partido de la Selección Colombia

El encuentro se jugará en el Aspire Zone – Pitch 5, ubicado en Rayán (Catar), uno de los complejos deportivos más modernos del mundo. El árbitro designado es el italiano Andrea Colombo, respaldado por una terna europea.

Colombia busca un triunfo clave para avanzar

El partido representa una oportunidad para la Selección Colombia Sub-17 de recuperar confianza, dar un golpe en el grupo y asegurar su continuidad en el Mundial. Todo está abierto y dependerá del rendimiento en 90 minutos.