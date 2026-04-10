La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 abre uno de sus choques más esperados con el enfrentamiento entre Santa Fe y Peñarol, correspondiente a la Fecha 1 del Grupo E. El duelo enfrenta a dos clubes con historia continental y marca el debut de ambos en esta edición de la Libertadores, en un grupo compartido también con Corinthians y Platense.

Santa Fe afronta este compromiso con la ilusión de aprovechar su condición de local en Bogotá, mientras que Peñarol llega con la ambición de sumar puntos como visitante y asentarse en una fase de grupos que promete ser competitiva. En este tipo de encuentros, empezar con buen pie puede marcar la trayectoria de cada equipo en la clasificación.

¿A qué hora juegan Santa Fe vs Peñarol este jueves?

El partido se jugará el jueves 9 de abril, con horarios que varían según la región. Estos son los principales horarios internacionales:

Colombia, Perú y Ecuador: 21:00

21:00 Chile y Bolivia: 22:00

22:00 Argentina, Uruguay y Brasil: 23:00

23:00 México (CDMX): 20:00

20:00 Estados Unidos (ET): 22:00

22:00 España: 04:00 del viernes.

Dónde ver Santa Fe vs Peñarol de la Libertadores en TV y online

La transmisión oficial del Santa Fe vs Peñarol estará disponible en las siguientes señales:

Colombia: ESPN (TV) y Disney+ Premium (online).

ESPN (TV) y Disney+ Premium (online). Uruguay y resto de Sudamérica: ESPN (TV) y Disney+ Premium (online).

ESPN (TV) y Disney+ Premium (online). Argentina: FOX Sports (TV), con cobertura en señal abierta y de cable.

Dónde se juega el partido entre Santa Fe y Peñarol

El duelo se disputará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, casa de Santa Fe y uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol colombiano. Con una capacidad considerable y un ambiente intenso, El Campín será el escenario ideal para el estreno copero de los cardenales ante uno de los clubes históricos de Uruguay.

Árbitro y terna internacional para el partido en el Campín

La Conmebol designó al árbitro Jesús Valenzuela como juez principal del partido, secundado por Jorge Urrego y Lubin Torrealba en las líneas. Alejandro Velázquez será el cuarto árbitro, mientras que en el VAR estarán Juan Soto y Marco Suárez, todos integrantes de la terna venezolana asignada para este compromiso decisivo.

Probables formaciones de Santa Fe y Peñarol

Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres, Yilmar Velásquez; Omar Fernández Frasica, Luis Palacios y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Peñarol: Sebastián Britos; Franco Escobar, Lucas Ferreira, Mauricio Lemos, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Roberto Fernández, Gastón Togni; Luis Miguel Angulo, Leonardo Fernández y Matías Arezo. DT: Diego Aguirre.

Claves del debut en el Grupo E de la Libertadores

Santa Fe arranca su participación internacional con la necesidad de sumar como local ante un adversario de tradición copera como Peñarol. El equipo colombiano apuesta por un juego ofensivo desde el principio, mientras que el conjunto uruguayo busca imponer su experiencia y jerarquía en escenarios exigentes.

Peñarol, cinco veces campeón de la Copa Libertadores, cuenta con un plantel experimentado y con recorrido en torneos continentales, lo que le da solidez como visitante. Santa Fe, por su parte, ha alternado resultados en su liga local, pero el debut en casa y el apoyo de su afición pueden ser factores clave para el desarrollo del partido.

Ficha del partido Independiente Santa Fe vs Peñarol

Competencia: Copa Libertadores 2026 – Fecha 1 (Grupo E)

Fecha: Jueves 9 de abril de 2026

Estadio: Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).