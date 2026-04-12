Es una completa incógnita si el colombiano James Rodríguez estará entre los disponibles para el entrenador Cameron Knowles, luego de los problemas de salud que lo afectaron durante la semana. El técnico neozelandés se refirió recientemente a su situación, destacando su regreso a los entrenamientos tras superar un cuadro de deshidratación que incluso lo llevó a ser hospitalizado, aunque sin confirmar si estará presente en este compromiso.

San Diego FC vs Minnesota United: horarios y Dónde Ver HOY EN VIVO

Colombia: 9:30 p.m.

9:30 p.m. México: 8:30 p.m.

8:30 p.m. San Diego: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Argentina: 11:30 p.m.

11:30 p.m. España: 4:30 a.m. del domingo 12 de abril

Este compromiso de la MLS se podrá seguir a través del sistema MLS Season Pass en Apple TV, que transmite toda la temporada. Los usuarios deben contar con suscripción activa para acceder desde cualquier dispositivo.

Además, plataformas como Prime Video también han adquirido derechos de algunos encuentros, ofreciendo el servicio durante jornadas oficiales.

La situación de James Rodríguez y su regreso progresivo

El presente de James Rodríguez en la MLS ha estado marcado por la irregularidad. Entre lesiones, inconvenientes administrativos y su reciente problema de salud, el colombiano no ha logrado sumar la continuidad que esperaba desde su llegada.

Sin embargo, su recuperación avanza y este partido podría significar su tercera aparición en el campeonato, en un momento clave pensando también en su preparación rumbo al Mundial 2026 con la Selección Colombia. Todo dependerá de la decisión final del cuerpo técnico y de su respuesta física en las horas previas.

Así llegan San Diego FC y Minnesota United

El contexto del partido muestra a dos equipos con aspiraciones similares en la Conferencia Oeste de la MLS. San Diego FC ocupa la séptima posición con 11 puntos, mientras que Minnesota United es noveno con 8 unidades.

El equipo local viene de sufrir una dura derrota ante San Jose Earthquakes, resultado que lo obliga a reaccionar rápidamente si quiere mantenerse en zona competitiva. Por su parte, Minnesota llega con mejor ánimo tras superar a LA Galaxy, buscando consolidar una racha positiva.

Jugadores a seguir en el partido

En San Diego FC, el delantero danés Marcus Ingvartsen se ha convertido en una de las principales referencias ofensivas, acumulando 4 goles y 2 asistencias en lo que va de la temporada.

Del lado visitante, el italiano Kelvin Yeboah es el hombre a tener en cuenta, con 3 anotaciones que lo posicionan como uno de los jugadores más determinantes de Minnesota United.

Un antecedente reciente favorable al local

El último enfrentamiento entre ambos equipos se dio en noviembre de 2025, con victoria por la mínima diferencia para San Diego FC. Ese resultado sirve como referencia para un duelo que promete ser equilibrado, con dos equipos que necesitan sumar para escalar posiciones.