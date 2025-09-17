La Copa Libertadores 2025 entra en su etapa decisiva y este miércoles se vivirá un choque de gigantes del continente: River Plate vs Palmeiras, partido de ida de los cuartos de final. El encuentro tendrá como escenario el estadio Monumental de Núñez, que lucirá un marco imponente para recibir a dos equipos que ya saben lo que es definir instancias coperas entre sí.

El compromiso está programado para el miércoles 17 de septiembre, desde las 19:30 en Colombia y las 21:30 en Argentina. River buscará imponer su localía y tomar ventaja en la serie, mientras que Palmeiras intentará repetir sus antecedentes positivos frente al club argentino en la historia reciente de la Libertadores.

Dónde ver River Plate vs Palmeiras en TV y online

La transmisión del partido estará disponible en varios países de Sudamérica a través de señales oficiales:

Colombia : ESPN 2 en TV y Disney Plus en streaming.

: ESPN 2 en TV y Disney Plus en streaming. Argentina : Fox Sports y Telefé.

: Fox Sports y Telefé. Resto de Sudamérica: ESPN en TV y Disney Plus online.

Con estas opciones, los hinchas de ambos equipos y los aficionados neutrales tendrán la posibilidad de seguir en vivo uno de los partidos más atractivos de los cuartos de final.

Horarios del partido en distintos países

Además de Colombia y Argentina, el duelo se podrá seguir en vivo en los siguientes horarios internacionales:

Chile: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Paraguay: 21:30 horas

México: 18:30 horas

Estados Unidos (Este): 20:30 horas

Estados Unidos (Pacífico): 17:30 horas

España: 02:30 horas (del jueves 18)

Italia: 02:30 horas (del jueves 18)

Alemania: 02:30 horas (del jueves 18)

El compromiso genera expectativa mundial, con una amplia franja de horarios que permite su seguimiento desde varios continentes.

Probables alineaciones de River Plate y Palmeiras

River Plate: Franco Armani; Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Mauricio; José Manuel López, Vítor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira.

Los dos equipos presentan plantillas con jerarquía internacional y futbolistas capaces de desequilibrar en cualquier momento, lo que asegura un encuentro de alto nivel competitivo.

Historial entre River Plate y Palmeiras por la Libertadores

Este será el tercer enfrentamiento de eliminación directa entre River y Palmeiras en la Copa Libertadores. En las dos ocasiones anteriores, los brasileños salieron victoriosos. La primera vez fue en las semifinales de 1999, mientras que la más reciente ocurrió en las semifinales de 2021.

El antecedente cercano dejó un recuerdo amargo para River: cayó 3-0 en la ida en el Monumental y, aunque ganó 2-0 en la vuelta en Brasil, la polémica anulación de un gol de Gonzalo Montiel terminó por frustrar las aspiraciones del conjunto de Marcelo Gallardo. Ahora, con un nuevo cruce, los de Núñez buscarán revancha y cortar la hegemonía de Palmeiras en estos choques directos.