River Plate recibe a Belgrano por la Fecha 13 de la Liga Profesional Argentina en un duelo que puede marcar la consolidación del equipo de Núñez en la parte alta de la tabla. El Millonario atraviesa un buen momento y buscará extender su racha positiva ante su público.

El partido se jugará el domingo 5 de abril desde las 18:00 en Argentina y las 16:00 en Colombia. El escenario será el estadio Monumental, uno de los más imponentes de Sudamérica, con capacidad para más de 85 mil espectadores y habitual protagonista de jornadas determinantes en el campeonato.

Dónde ver River vs Belgrano EN VIVO por TV y streaming

El encuentro contará con transmisión oficial en distintos países y plataformas.

Argentina: Se podrá ver por TNT Sports , señal incluida en el Pack de Fútbol disponible a través de Flow, Telecentro Play y DGO.

Se podrá ver por , señal incluida en el Pack de Fútbol disponible a través de Flow, Telecentro Play y DGO. Colombia y el resto de Sudamérica: La transmisión será por ESPN en televisión y también vía streaming en DISNEY+ Premium .

La transmisión será por en televisión y también vía streaming en . México: Disponible en DISNEY+ Premium y Fanatiz .

Disponible en y . Estados Unidos: Se podrá seguir en Fanatiz y Fubo Sports.

A qué hora juega River vs Belgrano país por país

Estos son los horarios destacados del partido:

Argentina : 18:00

: 18:00 Colombia : 16:00

: 16:00 Perú : 16:00

: 16:00 Ecuador : 16:00

: 16:00 Chile : 18:00

: 18:00 Uruguay : 18:00

: 18:00 Brasil : 18:00

: 18:00 México (CDMX) : 15:00

: 15:00 Estados Unidos (Este) : 16:00

: 16:00 España: 22:00.

Dónde se juega el partido de River este domingo

El compromiso se disputará en el estadio Monumental, en Buenos Aires, casa de River Plate. Con una capacidad superior a 85 mil espectadores, es uno de los escenarios más emblemáticos del continente.

El árbitro designado para el encuentro es Yael Falcón Pérez, quien estará a cargo de impartir justicia en un duelo importante para la tabla de posiciones.

Probables formaciones de River y Belgrano

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre, Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Belgrano: Thiago Cardozo; Alcídes Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo, Federico Ricca; Franco Vázquez, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Posiciones de River y Belgrano en la liga argentina antes del partido

River llega en alza. Sumó 13 de los últimos 15 puntos en disputa y logró acomodarse tanto en la tabla de su grupo como en la clasificación anual. Actualmente acumula 20 unidades y atraviesa un tramo positivo que lo vuelve protagonista en la pelea por los primeros puestos.

Belgrano tuvo un inicio sólido, con 15 puntos sobre 21 posibles en sus primeros encuentros. Sin embargo, tras perder el invicto ante Huracán en Parque Patricios, el rendimiento bajó y solo consiguió una victoria en los últimos tres partidos. El equipo cordobés intentará recuperar consistencia ante un rival exigente.

Historial entre Belgrano y River

El historial general marca una clara ventaja para River Plate. En 40 enfrentamientos oficiales:

River ganó 25 partidos

Belgrano ganó 8 encuentros

Empataron en 7 ocasiones

Los antecedentes reflejan el dominio histórico del conjunto de Núñez, aunque cada nuevo cruce ofrece un capítulo diferente en la Liga Profesional Argentina.

Ficha del partido: River vs Belgrano