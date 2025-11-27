La Europa League 2025-26 continúa su fase de liga con un duelo clave para las aspiraciones de dos equipos que llegan con realidades opuestas: Real Betis vs FC Utrecht. El conjunto español atraviesa un gran momento y llega invicto a la quinta fecha, mientras que el cuadro neerlandés busca su primera victoria en el certamen tras un arranque complicado. El choque es determinante para las posiciones, especialmente para el local que necesita sumar para mantenerse entre los primeros ocho de la tabla general.

El encuentro se disputará el jueves 27 de noviembre, desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia, en el imponente estadio La Cartuja, un escenario con capacidad para 70.000 espectadores, donde se espera una gran asistencia verdiblanca gracias al buen rendimiento del equipo dirigido por Manuel Pellegrini.

Dónde ver Real Betis vs FC Utrecht HOY: TV y plataformas online

Las opciones de transmisión para seguir este partido varían según el país:

España: Los aficionados podrán ver el duelo a través de M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 3 (señal multi) y LaLiga TV Bar. Todas estas señales están disponibles dentro del catálogo de Movistar Plus+ y Orange TV.

Los aficionados podrán ver el duelo a través de (señal multi) y Todas estas señales están disponibles dentro del catálogo de Movistar Plus+ y Orange TV. Colombia y resto de Sudamérica: El partido se emitirá en ESPN (televisión) y DISNEY+ PREMIUM (vía online).

El partido se emitirá en (televisión) y (vía online). México: La transmisión oficial será por Fox Sports Premium.

La transmisión oficial será por Estados Unidos:Los seguidores podrán verlo en Paramount+, TUDN, ViX y UniMás.

Detalles del partido: Real Betis vs FC Utrecht

Competencia: Europa League 2025-26 – Jornada 5

Estadio: La Cartuja, Sevilla

Fecha: Jueves 27 de noviembre de 2025

Hora: 15:00 en Colombia | 21:00 en España

Transmisión TV: M+ Liga de Campeones / M+ Liga de Campeones 3 (España); ESPN (Sudamérica); Fox Sports Premium (México)

Transmisión online: DISNEY+ PREMIUM (Sudamérica); Paramount+ / ViX / UniMás (EE. UU.)

Dónde se juega Real Betis vs Utrecht

El compromiso tendrá lugar en el Estadio La Cartuja, ubicado en Sevilla. Con una capacidad de 70.000 espectadores, este recinto es uno de los más grandes de España y ha sido sede de finales de Copa del Rey, partidos internacionales y grandes eventos deportivos. Para el Betis, jugar allí significa un ambiente especial y un impulso adicional en una competición donde está rindiendo a gran nivel.

A qué hora se juega Real Betis vs FC Utrecht país por país

España: 21:00

21:00 Colombia, Perú y Ecuador: 15:00

15:00 Chile, Bolivia y Venezuela: 16:00

16:00 Argentina, Uruguay y Brasil: 17:00

17:00 México (centro): 14:00

14:00 Estados Unidos: 15:00 ET | 12:00 PT

15:00 ET | 12:00 PT Reino Unido: 20:00

20:00 Alemania, Francia e Italia: 21:00

21:00 Portugal: 20:00

Probables alineaciones para Real Betis vs FC Utrecht

Real Betis: Adrián San Miguel; Ángel Ortiz, Diego Llorente, Valentín Gómez, Junior Firpo; Sergi Altimira, Marc Roca, Nelson Deossa; Antony, Rodrigo Riquelme y Chimy Ávila. DT: Manuel Pellegrini.

FC Utrecht: Michael Brouwer; Siebe Horemans, Matisse Didden, Nick Viergever, Souffian El Karouani; Alonzo Engwanda, Gjivai Zechiel, Miguel Rodríguez; Derry John Murkin, Dani de Wit y David Min. DT: Ron Jans.

Así llegan Real Betis y FC Utrecht a la Jornada 5

Real Betis vive un brillante desempeño en esta edición de la Europa League. Ocupa la novena posición general con 8 puntos en 4 partidos, está invicto y viene de vencer 2-0 al Olympique de Lyon, uno de los rivales más fuertes que ha enfrentado en la fase de grupos. El equipo sevillano mostró solidez defensiva y sobre todo eficacia en las transiciones, lo cual lo perfila como candidato serio para avanzar directamente a octavos.

Por su parte, el FC Utrecht atraviesa un panorama muy diferente. Se ubica en la casilla 32, aún sin victorias y con solo 1 punto, el cual consiguió recientemente en la igualdad 1-1 ante FC Porto. El cuadro neerlandés ha tenido problemas para sostener resultados y ha mostrado fragilidad defensiva, pero confía en su capacidad para competir y sumar en una recta final donde todavía quedan puntos importantes en juego.