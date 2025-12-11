La fase de liga de la Europa League entra en su última jornada con un duelo atractivo entre Dinamo Zagreb y Real Betis, dos equipos con presentes distintos pero con un objetivo común: cerrar la etapa con fuerza. El encuentro se disputará el jueves 11 de diciembre, desde las 18:45 en España y 12:45 en Colombia, en un escenario histórico como el Stadion Maksimir, casa del campeón croata.

Para el equipo español, el partido llega en un momento destacado: está invicto en la competencia y depende de sí mismo para asegurar una posición privilegiada en la tabla general. Dinamo Zagreb, en cambio, busca mejorar su rendimiento europeo tras una campaña irregular.

Dónde ver Dinamo Zagreb vs Real Betis en TV y online

Estas son las transmisiones confirmadas por país:

España: Movistar+ Liga de Campeones (dial 60 de Movistar; dial 115 de Orange), Movistar+ Liga de Campeones 3 (dial 62 de Movistar; dial 118 de Orange) y LaLiga TV Bar

(dial 60 de Movistar; dial 115 de Orange), (dial 62 de Movistar; dial 118 de Orange) y Colombia y el resto de Sudamérica: ESPN (TV) y Disney+ Premium (online)

(TV) y (online) México: ESPN 4: Disney+ Premium

Estados Unidos: Paramount+, TUDN, ViX Premium y UniMás.

Dónde se juega el estadio de Real Betis en la Europa League: Estadio Maksimir

El escenario del encuentro será el histórico Stadion Maksimir, ubicado en Zagreb y con capacidad para 35.000 espectadores. Allí, el Dinamo buscará apoyarse en su afición para complicar a un Betis que llega con ritmo y solidez.

Horario del partido país por país

Además de España y Colombia, estos son los horarios destacados:

Croacia: 18:45

18:45 Francia: 18:45

18:45 Italia: 18:45

18:45 Alemania: 18:45

18:45 Portugal: 17:45

17:45 Reino Unido: 17:45

17:45 Argentina: 14:45

14:45 Chile: 14:45

14:45 Perú: 12:45

12:45 Ecuador: 12:45

12:45 México (CDMX): 11:45

11:45 Estados Unidos (ET): 12:45

12:45 Estados Unidos (PT): 09:45

Probables alineaciones de Dinamo Zagreb y Real Betis

Dinamo Zagreb: Ivan Filipovic; Noa Mikic, Sergi Domínguez, Scott McKenna, Bruno Goda; Dejan Ljubicic, Josip Misic, Miha Zajc; Monsef Bakrar, Dion Beljo y Arber Hoxha. DT: Mario Kovacevic.

Real Betis: Pau López; Ángel Ortiz, Marc Bartra, Diego Llorente, Valentín Gómez; Marc Roca, Nelson Deossa, Giovani Lo Celso; Antony, Ez Abde y Cédric Bakambu. DT: Manuel Pellegrini.

Así llegan Dinamo Zagreb y Real Betis en la Europa League

Real Betis, conjunto dirigido por Manuel Pellegrini ocupa la quinta casilla en la tabla general de la fase de liga, con 11 puntos en 5 jornadas. No conoce la derrota y llega reforzado tras vencer un partidazo al Utrecht por 2-1, resultado que lo consolidó entre los mejores del torneo.

Dinamo Zagreb ocupa la casilla 23, con un rendimiento que ha mostrado altos y bajos. Sus dificultades defensivas lo han alejado de los primeros puestos, pero mantiene opciones para cerrar con una victoria que le permita mejorar su posición en la clasificación general.

Contexto del partido de la Europa League

Este cruce representa dos objetivos diferentes:

Betis quiere asegurar un cierre perfecto , mantenerse invicto y posicionarse mejor de cara a la repesca o los playoffs.

, mantenerse invicto y posicionarse mejor de cara a la repesca o los playoffs. Dinamo Zagreb busca reivindicarse, sumar puntos y demostrar fortaleza en su estadio ante un rival de mayor jerarquía.

La última jornada de la fase de liga siempre guarda emociones fuertes, y este partido promete ser uno de los más interesantes por el contraste de estilos y la necesidad de ambos equipos.