La Copa Libertadores 2025 está en su etapa definitiva y este miércoles 29 de octubre ofrece un duelo cargado de historia y tensión: Racing Club recibe a Flamengo en el estadio Presidente Perón por el partido de vuelta de las semifinales. El encuentro comenzará a las 21:30 (hora de Argentina) y las 19:30 en Colombia, con el cuadro brasileño defendiendo la ventaja obtenida en el Maracaná.

La llave llega abierta, pero con un contexto que obliga a los de Gustavo Costas a salir por todo ante su gente. Racing buscará remontar el 0-1 de la ida, mientras que Flamengo, con una plantilla repleta de figuras, intentará sostener el resultado y avanzar a una nueva final continental. La revancha en Avellaneda promete emociones fuertes, con dos equipos que han sido protagonistas destacados en el certamen 2025.

Dónde ver Racing Club vs Flamengo en TV y online

El partido se podrá seguir en toda América y otras partes del mundo gracias a una amplia cobertura televisiva y en plataformas digitales:

Argentina: FOX Sports y Telefe (TV), y Disney+ (online).

FOX Sports y Telefe (TV), y (online). Brasil: Globo Esporte y Paramount+ .

y . Colombia y el resto de Sudamérica: ESPN (TV) y Disney+ (online).

(TV) y (online). Estados Unidos: beIN Sports.

La transmisión incluirá análisis previos, la señal oficial en directo desde el Presidente Perón y cobertura posterior con declaraciones exclusivas.

Dónde se juega la semifinal de la Libertadores: el estadio Presidente Perón

El partido se disputará en el estadio Presidente Perón, conocido popularmente como “El Cilindro de Avellaneda”, casa de Racing Club. El recinto tiene capacidad para 55.000 espectadores y será el escenario de una noche que se anticipa inolvidable, con un marco imponente de hinchas alentando al conjunto local.

El Cilindro ha sido testigo de grandes noches de Copa Libertadores y ahora se prepara para recibir un duelo de máxima exigencia ante uno de los gigantes del continente. Racing confía en su localía para revertir la serie y apoyarse en su afición, que agotó las entradas en menos de 24 horas tras la confirmación del horario.

A qué hora es el partido país por país

El horario garantiza que el duelo se vea en horario estelar en Sudamérica y también podrá seguirse de madrugada en Europa, donde el fútbol sudamericano mantiene un gran número de seguidores.

Argentina y Chile: 21:30

21:30 Colombia, Perú y Ecuador: 19:30

19:30 México: 18:30

18:30 Estados Unidos (ET): 20:30

20:30 Brasil: 21:30

21:30 España: 02:30 (jueves 30 de octubre)

02:30 (jueves 30 de octubre) Francia, Alemania e Italia: 02:30 (jueves 30)

02:30 (jueves 30) Reino Unido y Portugal: 01:30 (jueves 30)

Cómo quedó el partido de ida: resultado de Racing y Flamengo en el Maracaná

La serie comenzó en el Maracaná, donde el Flamengo se impuso 1-0 sobre Racing Club. El único tanto del compromiso llegó tras un autogol de Marcos Rojo, que desvió un remate del colombiano Jorge Carrascal, de gran actuación.

A pesar del resultado, Racing dejó una buena imagen en territorio brasileño, especialmente en el segundo tiempo, cuando generó las mejores ocasiones para empatar. Ahora, con su gente, el equipo de Gustavo Costas buscará voltear la historia y alcanzar su primera final continental desde 1967.

Cómo llegaron Flamengo y Racing a la semifinal de la Libertadores

El camino de Flamengo en la Libertadores 2025 ha sido exigente. El conjunto carioca clasificó segundo en un grupo que compartió con LDU Quito, Central Córdoba y Deportivo Táchira. En los octavos de final, eliminó al Internacional de Porto Alegre, y en cuartos superó a Estudiantes de La Plata por penales tras una serie muy pareja.

Por su parte, Racing Club firmó una campaña sobresaliente. Ganó su grupo con Fortaleza, Atlético Bucaramanga y Colo Colo y avanzó a los octavos de final eliminando a Peñarol. En cuartos, venció a Vélez Sarsfield, consolidándose como el mejor argentino del torneo y confirmando su regularidad tanto de local como de visitante.

Probables alineaciones de Racing Club y Flamengo

Racing Club: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Leo Ortiz, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Pedro y Samuel Lino. DT: Filipe Luís.

El técnico Gustavo Costas apostará por un once ofensivo, con Maravilla Martínez como referencia de área y Santiago Solari en el rol de extremo por derecha. En la mitad del campo, el trío Zuculini–Nardoni–Almendra será clave para imponer ritmo y cortar el circuito de juego rival.

Del lado brasileño, Filipe Luís repetirá el once que ganó en el Maracaná, liderado por Giorgian De Arrascaeta y Jorge Carrascal, quienes aportan desequilibrio y visión en el mediocampo. En el ataque, Pedro es la carta goleadora junto a Samuel Lino, con una defensa sólida respaldada por el arquero argentino Agustín Rossi.

Historial y terna arbitral del Racing vs Flamengo

Será el octavo enfrentamiento oficial entre ambos equipos. Flamengo domina el historial con dos victorias, un empate y una sola derrota en los seis duelos previos por Libertadores y Supercopa, con un total de 9 goles a favor y 8 en contra.

La terna arbitral chilena designada para el partido estará encabezada por Piero Maza Gómez, acompañado por Claudio Andrés Urrutia y José Francisco Retamal como asistentes. El cuarto árbitro será Felipe González, mientras que el VAR estará a cargo de Juan Lara, con Francisco Gilabert como asistente.

Con el Cilindro de Avellaneda a pleno, una historia que los une y el boleto a la gran final en juego, el Racing Club vs Flamengo promete ser uno de los partidos más intensos y apasionantes de toda la Copa Libertadores 2025.