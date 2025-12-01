Los cuartos de final del Torneo Clausura en Argentina presentan un duelo vibrante entre Racing Club y Tigre, equipos que llegan con realidades diferentes pero con el mismo objetivo: avanzar a semifinales. El partido se disputará este lunes 1 de diciembre, desde las 19:30 en Colombia y las 21:30 en Argentina, en un encuentro que promete intensidad, goles y un marco imponente en Avellaneda.

La Academia, uno de los equipos más regulares del semestre, buscará aprovechar su localía en el Cilindro de Avellaneda. Del otro lado, el Matador de Victoria quiere dar el golpe tras un cierre positivo de la fase regular, que lo metió entre los ocho mejores.

Dónde ver Racing vs Tigre: TV y plataformas online

Dependiendo del país, el partido contará con diferentes opciones de transmisión:

Colombia y resto de Sudamérica: Disney+ (transmisión online).

(transmisión online). Argentina: ESPN Premium y TNT Sports.

México: Disney+ y Fanatiz.

Estados Unidos: TyC Sports Internacional y Fanatiz.

Detalles del partido: Racing Club vs Tigre

Competencia: Torneo Clausura – Cuartos de final

Estadio: Presidente Juan Domingo Perón (Avellaneda, Argentina)

Fecha: Lunes 1 de diciembre de 2025

Hora: 19:30 en Colombia | 21:30 en Argentina

Transmisión TV: TNT Sports, ESPN Premium (Argentina); TyC Sports Internacional (EE. UU.)

Transmisión online: Disney+ (Sudamérica y México), Fanatiz (México y EE. UU.).

El estadio Presidente Juan Domingo Perón, escenario del partido

El compromiso se jugará en el estadio Presidente Juan Domingo Perón, conocido mundialmente como El Cilindro de Avellaneda, con capacidad para 55.000 espectadores. Su ambiente suele ser determinante en instancias decisivas, convirtiéndose en un verdadero fortín para Racing Club y un reto para cualquier visitante.

Horario por país del partido Racing vs Tigre

Colombia, Perú, Ecuador: 19:30

19:30 Venezuela, Bolivia: 20:30

20:30 Argentina, Uruguay, Chile, Brasil: 21:30

21:30 México: 18:30

18:30 Estados Unidos: 19:30 ET | 16:30 PT | 18:30 CT

19:30 ET | 16:30 PT | 18:30 CT España: 01:30 del martes

01:30 del martes Reino Unido: 00:30 del martes

00:30 del martes Italia, Francia, Alemania: 01:30 del martes

Probables alineaciones del partido

Racing Club: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra, Santiago Solari; Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Ramón Arias, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Julián López, Gonzalo Piñeiro, Sebastián Medina, Elías Cabrera, David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Cómo llegan Racing Club y Tigre a los cuartos de final

Racing Club afronta esta fase tras una sólida campaña en la Zona A, donde terminó en la tercera posición, impulsado por su reciente victoria 3-2 frente a River Plate. El equipo de Gustavo Costas mostró contundencia ofensiva, marcando 16 goles en 16 partidos, aunque recibió 13. Su rendimiento en casa ha sido clave y buscará volver a hacer del Cilindro un factor determinante.

Tigre, por su parte, llega con una campaña irregular pero con un cierre esperanzador. El equipo de Diego Dabove avanzó tras vencer 1-0 a Lanús, asegurando el séptimo lugar en su zona con 14 goles a favor y 13 en contra. Aunque su desempeño fuera de casa no ha sido el más destacado, el Matador quiere sorprender en Avellaneda y apoyarse en su solidez defensiva.

Equipo arbitral del partido