PSG y Liverpool protagonizan uno de los enfrentamientos más esperados de los cuartos de final de la UEFA Champions League. El Parque de los Príncipes será el escenario de un choque que reúne talento ofensivo, intensidad táctica y aspiraciones reales al título continental.

El partido se disputará el miércoles 8 de abril desde las 21:00 en España y las 14:00 en Colombia. El cruce enfrenta a dos clubes que superaron etapas exigentes en el nuevo formato de fase de liga y llegan con argumentos sólidos para avanzar a semifinales.

Dónde ver PSG vs Liverpool en TV y online

La transmisión del compromiso estará disponible en diferentes plataformas según el país.

España: M+ Liga de Campeones 2 (Movistar Plus+ 61; Orange 117), M+ Liga de Campeones 2 HDR y Multi en M+ Liga de Campeones 3 (Movistar Plus+ 62; Orange 118).

M+ Liga de Campeones 2 (Movistar Plus+ 61; Orange 117), M+ Liga de Campeones 2 HDR y Multi en M+ Liga de Campeones 3 (Movistar Plus+ 62; Orange 118). Colombia y resto de Sudamérica: ESPN 2 en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming

ESPN 2 en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming México: FOX y FOX ONE

FOX y FOX ONE Estados Unidos: Paramount+, TUDN, UniMás y ViX.

A qué hora es PSG vs Liverpool país por país

El encuentro se jugará en horario estelar europeo y tarde en América:

España: 21:00

Francia: 21:00

Colombia: 14:00

Perú: 14:00

Ecuador: 14:00

México (CDMX): 13:00

Argentina: 16:00

Chile: 16:00

Estados Unidos (ET): 15:00

Estados Unidos (PT): 12:00.

Dónde se juega el partido entre PSG y Liverpool de la Champions

El compromiso se disputará en el Parque de los Príncipes, en París, estadio con capacidad para más de 47 mil espectadores y casa del Paris Saint-Germain. El ambiente en este escenario suele ser determinante en noches de Champions.

Cómo llegaron PSG y Liverpool a cuartos de final de la Champions

PSG finalizó en la casilla 11 de la fase de liga con 14 puntos en 8 partidos. Ese puesto lo obligó a disputar la ronda de playoffs, donde mostró su mejor versión al derrotar al Chelsea con un contundente 8-2 global. La solidez ofensiva fue clave para asegurar su presencia en esta fase.

Liverpool, por su parte, avanzó directamente a octavos tras terminar tercero en la fase de liga con 18 puntos en 8 encuentros. En la siguiente instancia eliminó a Galatasaray, confirmando su fortaleza colectiva y capacidad de respuesta en duelos de eliminación directa.

Probables alineaciones de PSG y Liverpool

PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Désiré Doue, Ousmane Dembélé y Kvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Mohamed Salah y Hugo Ekitiké. DT: Arne Slot.

Ficha del partido PSG vs Liverpool

Competición: Cuartos de final – UEFA Champions League

Fecha: Miércoles 8 de abril

Hora: 21:00 (España) – 14:00 (Colombia)

Estadio: Parque de los Príncipes, París

Capacidad: Más de 47.000 espectadores

Entrenadores: Luis Enrique (PSG) – Arne Slot (Liverpool).