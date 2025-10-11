La selección de Portugal continúa su camino en las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial de 2026 enfrentando a Irlanda, en un duelo que se jugará este sábado 11 de octubre en el estadio José Alvalade de Lisboa, un escenario con capacidad para 50 mil espectadores. El compromiso comenzará a las 20:45 en España y 13:45 en Colombia.

El conjunto dirigido por Roberto Martínez llega como líder absoluto del Grupo F, con rendimiento perfecto después de sus triunfos ante Armenia y Hungría. Enfrente estará una Irlanda que aún no ha ganado en la clasificación, pero que intentará dar el golpe en Lisboa frente a una de las selecciones más poderosas de Europa. La gran atracción del encuentro será, sin duda, la presencia de Cristiano Ronaldo, máximo goleador histórico de las selecciones nacionales, que continúa agrandando su legado con Portugal.

Dónde ver HOY Portugal vs Irlanda por las Eliminatorias al Mundial 2026: opciones en TV y ONLINE

El encuentro entre Portugal e Irlanda contará con transmisión en vivo a nivel internacional a través de diferentes plataformas y canales según el país:

España y Portugal: UEFA TV (vía streaming).

UEFA TV (vía streaming). Colombia y el resto de Sudamérica: transmisión exclusiva en Disney+ .

transmisión exclusiva en . México: disponible por Sky Sports .

disponible por . Estados Unidos: se podrá ver a través de ViX y Fubo Sports.

La señal oficial incluirá cobertura previa y posterior al encuentro, con comentarios especializados y análisis del rendimiento de Cristiano Ronaldo y las estrellas del equipo portugués.

Estadio José Alvalade: el escenario del encuentro de la Eliminatoria

El partido se disputará en el estadio José Alvalade, casa del Sporting Clube de Portugal, un recinto histórico que volverá a acoger un compromiso de clasificación mundialista. El ambiente promete ser imponente, con un lleno total de aficionados que buscarán acompañar a su selección en otro paso hacia la clasificación directa al Mundial de 2026.

Portugal ha hecho de Lisboa su fortaleza: no pierde un partido oficial como local desde 2020 y acumula una racha de seis triunfos consecutivos en su capital.

Cómo llegan Portugal e Irlanda a la jornada de Eliminatorias

Portugal vive un gran presente bajo el mando de Roberto Martínez. El técnico español ha logrado consolidar un equipo equilibrado entre experiencia y juventud, con una base compuesta por Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rúben Dias y Nuno Mendes, además del eterno capitán Cristiano Ronaldo.

Los lusos iniciaron la Eliminatoria con dos victorias contundentes: 0-5 frente a Armenia y 2-3 ante Hungría, resultados que los tienen en la cima del Grupo F con seis puntos, siete goles a favor y apenas uno en contra.

Por su parte, Irlanda ha tenido un arranque más complejo. El equipo dirigido por Heimir Hallgrímsson apenas ha sumado un punto en dos jornadas, tras empatar ante Hungría y caer frente a Armenia.

Probables alineaciones del partido entre Portugal e Irlanda

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, António Silva, Rúben Dias, Nuno Mendes; João Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo y Rafael Leão. DT: Roberto Martínez.

República de Irlanda: Caoimhín Kelleher; Nathan Collins, Dara O’Shea, Jake O’Brien; Jack Taylor, Josh Cullen, Finn Azaz, Will Smallbone, Ryan Manning; Evan Ferguson y Chiedozie Ogbene. DT: Heimir Hallgrímsson.

Cristiano Ronaldo: el emblema de Portugal en las Eliminatorias

Cada presentación de Cristiano Ronaldo con Portugal se convierte en un acontecimiento mundial. A sus 40 años, el delantero del Al Nassr sigue siendo la gran referencia ofensiva de la selección. Es el futbolista con más partidos internacionales de la historia (223) y también el máximo goleador en selecciones nacionales (141 tantos).

En las Eliminatorias al Mundial, sus números impresionan: 49 partidos jugados y 39 goles anotados, siendo el máximo artillero histórico en este tipo de competencias dentro de la UEFA.

El capitán portugués afronta este nuevo ciclo mundialista con la misma ambición de siempre. Su conexión con Bruno Fernandes y Bernardo Silva será una de las claves del partido ante Irlanda, en el que buscará ampliar su récord y acercar a su selección a una nueva clasificación mundialista.

Portugal busca mantener su paso perfecto en casa rumbo al Mundial 2026

El equipo de Roberto Martínez quiere prolongar su dominio en el grupo y mantener su portería casi imbatida, mientras que Irlanda intentará romper los pronósticos y sumar puntos valiosos fuera de casa.

Con Cristiano Ronaldo como estandarte y el apoyo masivo en el José Alvalade, Portugal apunta a dar otro paso firme rumbo al Mundial de 2026.