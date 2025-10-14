La selección de Portugal recibe a Hungría este martes 14 de octubre por una nueva jornada de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026. El compromiso se disputará en el estadio José Alvalade, en Lisboa, un recinto con capacidad para 50.000 espectadores, a las 19:45 en Portugal y 13:45 en Colombia.

El equipo dirigido por Roberto Martínez llega con puntaje perfecto en el Grupo F, tras ganar sus tres primeros partidos ante Armenia, Irlanda y la propia Hungría. La cita en Lisboa promete ser una de las más esperadas, ya que significará una nueva presentación de Cristiano Ronaldo, quien sigue batiendo récords con la camiseta nacional y mantiene su ambición intacta rumbo a su sexta Copa del Mundo.

Hungría, por su parte, vive un momento positivo luego de conseguir su primera victoria en el torneo, pero enfrentará a uno de los equipos más sólidos del continente, con figuras de talla mundial y un rendimiento que roza la perfección.

Dónde ver HOY Portugal vs Hungría por las Eliminatorias al Mundial 2026

El partido Portugal vs Hungría podrá verse en directo por distintas plataformas de televisión y streaming según el país:

España y Portugal: transmisión oficial por UEFA TV .

transmisión oficial por . Colombia y el resto de Sudamérica: disponible en Disney+ .

disponible en . México: señal exclusiva por Sky Sports .

señal exclusiva por . Estados Unidos: cobertura completa en ViX y Fubo Sports.

Estas opciones ofrecerán una experiencia completa para los fanáticos del fútbol europeo, con análisis previos, estadísticas en tiempo real y la posibilidad de seguir cada jugada del duelo protagonizado por Cristiano Ronaldo y compañía.

Estadio José Alvalade: el escenario de la fiesta portuguesa

El estadio José Alvalade, hogar del Sporting Clube de Portugal, será el escenario del encuentro. Inaugurado en 2003 y con una capacidad cercana a los 50 mil aficionados, es uno de los templos más emblemáticos del fútbol portugués.

Portugal vuelve a jugar en Lisboa, donde ha convertido el estadio en una fortaleza. En los últimos años, la selección no ha perdido partidos oficiales allí, combinando victorias categóricas y actuaciones memorables de su máxima figura, Cristiano Ronaldo.

Horarios del partido Portugal vs Hungría país por país

Portugal y España: 19:45 horas

19:45 horas Colombia, Perú y Ecuador: 13:45 horas

13:45 horas México y Costa Rica: 12:45 horas

12:45 horas Argentina, Chile y Uruguay: 15:45 horas

15:45 horas Estados Unidos (Miami / Nueva York): 14:45 horas

Cómo llegan Portugal y Hungría a esta jornada de las Eliminatorias

Portugal lidera con autoridad el Grupo F, sumando 9 puntos en 3 partidos. Los de Roberto Martínez iniciaron su campaña venciendo a Armenia (3-0), luego superaron a Irlanda (4-1) y finalmente se impusieron ante Hungría (2-0) en el duelo de ida. El equipo muestra una de las versiones más sólidas de los últimos años, combinando experiencia, juventud y un poder ofensivo letal.

En el mediocampo, la sociedad entre Vitinha, Bruno Fernandes y Bernardo Silva ha sido clave para dominar los tiempos del juego y generar opciones constantes. En defensa, el bloque comandado por Rúben Dias se mantiene firme, con apenas un gol encajado en toda la Eliminatoria.

Por su parte, Hungría ocupa el segundo lugar del grupo con 4 puntos, luego de empatar en su debut y conseguir su primera victoria frente a Armenia (2-0). El conjunto dirigido por Marco Rossi destaca por su orden táctico y la influencia de Dominik Szoboszlai, figura del Liverpool y principal referente ofensivo del equipo.

Sin embargo, los húngaros deberán mostrar su mejor versión si quieren resistir el ritmo y la presión de una Portugal que buscará mantener su invicto jugando en casa.

Probables alineaciones de Portugal y Hungría, partido de Eliminatorias

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Gonçalo Inácio, Rúben Dias, Nuno Mendes; Vitinha, Bruno Fernandes, Rúben Neves, Bernardo Silva; Pedro Neto y Cristiano Ronaldo. Director técnico: Roberto Martínez.

Hungría: Balasz Tóth; Loic Nego, Willi Orbán, Attila Szalai, Milos Kerkez; Callum Styles, András Schäfer, Bendegúz Bolla, Dominik Szoboszlai, Alex Tóth; Daniel Lukács. Director técnico: Marco Rossi.

Cristiano Ronaldo, la gran atracción del partido

Cada partido de Cristiano Ronaldo con Portugal se convierte en un acontecimiento mundial. El delantero del Al Nassr llega a este duelo con 224 partidos internacionales y 141 goles, récord absoluto en la historia del fútbol de selecciones.

En Eliminatorias al Mundial, el capitán portugués suma 50 partidos disputados y 39 anotaciones, reafirmando su vigencia y su rol decisivo en el esquema de Roberto Martínez. Ante Hungría, buscará ampliar su marca goleadora y continuar guiando a su selección hacia la clasificación a Norteamérica 2026.

Portugal busca el pleno de victorias y una nueva exhibición en Lisboa

La cita en el José Alvalade será más que un simple compromiso de clasificación: será una nueva oportunidad para que Portugal reafirme su poderío y su identidad bajo el mando de Roberto Martínez. Con una generación de futbolistas en su punto más alto y la inspiración eterna de Cristiano Ronaldo, el equipo lusitano aspira a cerrar la fecha con una victoria más que lo mantenga en lo más alto del Grupo F y en la ruta directa hacia el Mundial.