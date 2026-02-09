La liga portuguesa ofrece uno de sus partidos más esperados de la temporada con el choque entre FC Porto y Sporting Clube, un duelo directo por la cima de la tabla y con un protagonista especial para Colombia: Luis Javier Suárez, figura ofensiva del conjunto lisboeta.

El compromiso corresponde a la Fecha 21 del campeonato y se disputará el lunes 9 de febrero, en horario nocturno en Portugal. Más allá de la histórica rivalidad, el partido toma un valor determinante por el momento de ambos equipos, separados por apenas cuatro puntos en la clasificación.

A qué hora juegan FC Porto vs Sporting

El clásico se jugará a las 20:45 (hora de Portugal). Estos son los horarios en otros países:

Portugal: 20:45

20:45 Colombia: 15:45

15:45 Perú: 15:45

15:45 Ecuador: 15:45

15:45 Argentina: 17:45

17:45 Chile: 17:45

17:45 México (CDMX): 14:45

14:45 Estados Unidos (ET): 15:45

15:45 España: 21:45.

Dónde ver el partido entre Sporting Clube y FC Porto TV y online

La transmisión del FC Porto vs Sporting estará disponible en distintas plataformas según el país:

Colombia y resto de Sudamérica: GOL TV PLAY (online)

GOL TV PLAY (online) Portugal: Sport TV 1 y Sport TV Multiscreen

Cómo van FC Porto y Sporting en la tabla de posiciones de la liga portuguesa

El enfrentamiento llega con ambos equipos en la parte más alta de la clasificación, lo que eleva aún más la expectativa:

FC Porto: líder del campeonato con 55 puntos en 20 partidos .

líder del campeonato con . Sporting Clube: segundo con 51 puntos, también tras 20 jornadas disputadas.

Una victoria del Porto lo consolidaría en la cima, mientras que un triunfo del Sporting apretaría la lucha por el título y reabriría completamente la pelea por el liderato.

El impacto de Luis Javier Suárez en Sporting: goles y asistencias

El delantero colombiano atraviesa una temporada sobresaliente en su primer año con el Sporting. Luis Javier Suárez acumula 25 goles y 4 asistencias en 34 partidos, números que lo convierten en uno de los atacantes más determinantes del fútbol portugués.

Su producción ofensiva se reparte así:

Champions League: 4 goles

4 goles Copa de Portugal: 2 goles

2 goles Copa: 1 gol

1 gol Liga portuguesa: 18 goles

En el torneo local es el segundo máximo goleador, solo superado por Vangelis Pavlidis, quien suma 19 tantos con Benfica. Su presencia será uno de los focos principales del clásico.

Probables alineaciones del partido Sporting Clube vs FC Porto

FC Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Thiago Silva, Jakub Kiwior, Martim Fernandes; Morten Frendrup, Pablo Rosario, Gabri Veiga; Pepe, Samu Aghehowa y Borja Sainz. DT: Francesco Farioli.

Sporting Clube: Rui Silva; Iván Fresneda, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio, Maximiliano Araújo; Hidemasa Morita, Morten Hjulmand; Geny Catamo, Trincão, Pedro Gonçalves; Luis Javier Suárez. DT: Rui Borges.

Un clásico del fútbol portugués con mucho en juego

Porto y Sporting llegan a esta Fecha 21 como los dos equipos más sólidos del campeonato. La presión, el contexto y la calidad individual convierten este partido en uno de los más atractivos de la temporada en Europa, con el agregado del gran momento goleador del atacante colombiano, llamado a ser protagonista en una noche clave para la definición del título.

Ficha del partido FC Porto vs Sporting Clube

Partido: FC Porto vs Sporting Clube de Portugal

Competencia: Primeira Liga de Portugal – Fecha 21

Fecha: Lunes 9 de febrero de 2026

Horario: Portugal a las 20:45 y Colombia a las 15:45

Estadio: Do Dragão, Oporto

Transmisión: