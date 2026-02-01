El fútbol uruguayo abre su temporada oficial con el partido más esperado. Peñarol y Nacional se enfrentan en una nueva edición del clásico para definir la Supercopa de Uruguay, un título que reúne a los campeones del año anterior y que siempre se juega con clima de final.

El encuentro se disputará el domingo 1 de febrero, desde las 20:00 en Uruguay y las 18:00 en Colombia, en el escenario más emblemático del país. Esta es una guía para ver el partido en vivo, las señales de TV y plataformas online, el estadio, las probables alineaciones y el contexto deportivo con el que ambos equipos llegan a la definición.

Horario de Peñarol vs Nacional, país por país

Uruguay: 20:00

20:00 Colombia: 18:00

18:00 Argentina / Chile: 20:00

20:00 México (CDMX): 17:00

17:00 Estados Unidos (ET): 18:00

Dónde ver Peñarol vs Nacional en TV y online

Uruguay

TV: D Sports, Montecable, TCC, Nuevo Siglo y Flow

D Sports, Montecable, TCC, Nuevo Siglo y Flow Online: DGO, Disney+, Antel TV y AUF TV

Colombia

Online: Disney+ Premium

Dónde se juega la Supercopa de Uruguay entre Nacional y Peñarol

El clásico se disputará en el Estadio Centenario, recinto histórico del fútbol mundial y casa habitual de las grandes definiciones en Uruguay. El estadio cuenta con capacidad para más de 60.000 espectadores y será el marco de un partido que inaugura oficialmente la temporada 2026.

El contexto del clásico uruguayo por la Supercopa

La Supercopa enfrenta a Peñarol, ganador del Intermedio 2025, y a Nacional, campeón del Campeonato Uruguayo de la temporada pasada. Ambos equipos arrancan el año con la posibilidad de sumar un título y, además, marcar territorio en el clásico desde el primer partido oficial.

Peñarol será local administrativamente, por lo que ocupará el banco de suplentes y el vestuario cercano a la tribuna Ámsterdam. El equipo dirigido por Diego Aguirre no podrá contar con Abel Hernández ni Maximiliano Olivera, ambos fuera por esguinces de rodilla. Tampoco estará Washington Aguerre, quien debe cumplir una suspensión. La principal novedad en la convocatoria aurinegra es la presencia de Diego Laxalt.

Nacional, por su parte, llega con algunas ausencias importantes. Christian Ebere no será parte del plantel, ya que se encuentra muy cerca de dejar el club. Tampoco fueron convocados Exequiel Mereles ni Rómulo Otero. Una de las particularidades del partido será la presencia de Maximiliano Silvera en el banco de suplentes tricolor, en su primer clásico ante Peñarol luego de haber cambiado de camiseta.

Probables alineaciones del clásico uruguayo

Nacional: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Federico Bais; Luciano Boggio, Christian Oliva, Juan Cruz de los Santos; Nicolás López, Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro. DT: Jadson Viera.

Peñarol: Sebastián Britos; Matías González, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Franco Escobar; Jesús Trindade, Eric Remedi; Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández, Gastón Togni; Matías Arezo. DT: Diego Aguirre.

Ficha del partido: Peñarol vs Nacional

Competición: Supercopa de Uruguay

Supercopa de Uruguay Fecha: Domingo 1 de febrero

Domingo 1 de febrero Hora: 20:00 (Uruguay) | 18:00 (Colombia)

20:00 (Uruguay) | 18:00 (Colombia) Estadio: Centenario (Montevideo)

Centenario (Montevideo) TV y online: Uruguay: D Sports, cableoperadores y DGO Colombia: Disney+ Premium



Un clásico que paraliza a Uruguay y que pone en juego el primer título del año, con Peñarol y Nacional frente a frente en el Estadio Centenario para inaugurar oficialmente la temporada 2026.