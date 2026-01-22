La UEFA Europa League avanza hacia una jornada clave de su fase regular y uno de los partidos destacados será el que enfrente a PAOK FC y Real Betis. El duelo corresponde a la Jornada 7 y puede resultar determinante para la clasificación de ambos equipos en la tabla general del certamen.

El partido se disputará el jueves 22 de enero, desde las 18:45 en España y las 12:45 en Colombia, en uno de los estadios más intensos del fútbol europeo. Todos los detalles para ver el partido en vivo, los canales de transmisión, el escenario, las probables alineaciones, el momento de cada equipo y las bajas confirmadas del Betis.

Horario de PAOK vs Betis, país por país

España: 18:45

18:45 Colombia: 12:45

12:45 México (CDMX): 11:45

11:45 Argentina / Chile / Uruguay: 14:45

14:45 Estados Unidos (ET): 12:45

Dónde ver PAOK vs Betis en TV y online, por la Europa League

España: Movistar Plus+ (M7), M+ Liga de Campeones (Movistar 60 / Orange 115), M+ Liga de Campeones 3 (Movistar 62 / Orange 118) y LaLiga TV Bar.

(Movistar 60 / Orange 115), (Movistar 62 / Orange 118) y Colombia y Sudamérica: ESPN 3 en TV y Disney+ Premium en streaming

en TV y en streaming Estados Unidos: Paramount+

Dónde se juega el partido de Real Betis por la Europa League

El encuentro se disputará en el Toumba Stadium, estadio del PAOK y uno de los escenarios más exigentes del continente. Con capacidad para más de 28.000 espectadores, es conocido por la cercanía de las tribunas al campo y por el ambiente hostil que suele imponer el público local en partidos internacionales.

Cómo llegan PAOK y Betis a la Jornada 7 de la Europa League

Real Betis atraviesa un momento muy sólido en la Europa League. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini ocupa la cuarta posición de la tabla con 14 puntos en seis jornadas, manteniéndose invicto en el certamen. Su regularidad lo ha convertido en uno de los equipos más consistentes del torneo y lo tiene bien encaminado hacia la siguiente fase.

PAOK, por su parte, se ubica en la casilla 18 con 9 unidades, una posición que todavía le permite soñar con avanzar, pero que lo obliga a sumar como local. El conjunto griego ha sido competitivo en casa y buscará aprovechar el empuje de su afición para dar un golpe ante uno de los favoritos del grupo.

Las bajas del Betis para el duelo en Grecia

El Betis llega a este compromiso con ausencias importantes en su plantilla. La lesión de Isco Alarcón continúa y lo dejará fuera durante los primeros meses de 2026. En ataque, Cucho Hernández tampoco estará disponible tras sufrir una lesión muscular frente al Real Oviedo.

A estas bajas se suma la ausencia de Sophian Amrabat, una pieza clave en el mediocampo, y la de Antony, quien no viaja por precaución debido a molestias en el pubis. Estas ausencias obligarán a Pellegrini a ajustar su once inicial en un partido de alta exigencia.

Probables alineaciones del partido PAOK vs Betis

PAOK: Jiri Pavlenka; Jonjoe Kenny, Tomasz Kędziora, Alessandro Vogliacco, Baba Rahman; Alessandro Bianco, Soualiho Meïté; Andrija Živković, Luka Ivanušec, Taison; Fyodor Chalov. DT: Razvan Lucescu.

Real Betis: Pau López; Ángel Ortiz, Diego Llorente, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Nelson Deossa, Pablo Fornals, Giovani Lo Celso, Aitor Ruibal; Chimy Ávila. DT: Manuel Pellegrini.

Ficha del partido: PAOK vs Betis

Competición: UEFA Europa League – Jornada 7

UEFA Europa League – Jornada 7 Fecha: Jueves 22 de enero

Jueves 22 de enero Hora: 18:45 (España) | 12:45 (Colombia)

18:45 (España) | 12:45 (Colombia) Estadio: Toumba Stadium (Tesalónica)

Toumba Stadium (Tesalónica) TV y streaming: España: Movistar Plus+ (M7), M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 3 y LaLiga TV Bar Sudamérica: ESPN 3 y Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+



Un duelo exigente en Grecia que pondrá a prueba la solidez del Betis y la capacidad del PAOK para hacerse fuerte en casa en la Europa League.