La Champions League 2025-26 sigue su fase de liga con un duelo que puede definir el futuro de dos equipos con urgencia de puntos. El Pafos FC de Chipre recibe al Villarreal CF de España este miércoles 5 de noviembre desde las 18:45 (hora de España) y 12:45 (hora de Colombia) en el Alphamega Stadium, en Limassol. Ambos clubes necesitan ganar para mantener vivas sus opciones de clasificación y llegar con aire a la segunda mitad del torneo.

El conjunto dirigido por Juan Carlos Carcedo intentará hacer valer su localía para lograr la primera victoria en su historia en la Champions League, mientras que el Villarreal de Marcelino García Toral llega con la presión de mejorar su rendimiento tras un arranque irregular en Europa. Será un encuentro de estilos contrastantes: el orden táctico del equipo chipriota frente a la búsqueda de posesión y juego ofensivo característico del “Submarino Amarillo”.

Dónde ver Pafos vs Villarreal en TV y online

El compromiso entre Pafos y Villarreal se podrá ver en directo por televisión y plataformas digitales en distintos países:

España: transmisión a través de Movistar+ , Movistar Liga de Campeones y LaLiga TV Bar .

transmisión a través de , y . Colombia y el resto de Sudamérica: el partido será emitido por ESPN 2 en TV y DISNEY+ online.

el partido será emitido por en TV y online. México: la señal estará disponible por TNT Sports .

la señal estará disponible por . Estados Unidos: se podrá seguir en TUDN, PARAMOUNT+ y ViX, con cobertura completa en ambos idiomas.

De esta forma, los aficionados podrán disfrutar de uno de los partidos más importantes del grupo, con dos equipos que necesitan ganar para salir de las últimas posiciones en la fase de liga.

Dónde se juega el partido de Villarreal en la Champions League

El escenario será el Alphamega Stadium, ubicado en la ciudad de Limassol, con capacidad para 11.000 espectadores. Es uno de los estadios más modernos de Chipre y sede habitual de los encuentros del Pafos FC.

El ambiente promete ser intenso, ya que el conjunto chipriota ha convertido su estadio en un fortín en competiciones locales. Ahora, buscará trasladar esa fortaleza al plano continental ante un rival de gran jerarquía como el Villarreal, que llega con la obligación de sumar su primer triunfo en el torneo.

A qué hora ver Pafos vs Villarreal, país por país

España: 18:45

18:45 Colombia, Perú y Ecuador: 12:45

12:45 México: 11:45

11:45 Chile, Argentina y Uruguay: 14:45

14:45 Estados Unidos (Este): 13:45

13:45 Reino Unido: 17:45

17:45 Francia, Alemania e Italia: 18:45

Así llegan Pafos y Villarreal a la Jornada 4 de la Champions League

Pafos FC ocupa actualmente la casilla 28 en la clasificación general de la fase de liga de la Champions. En sus tres partidos disputados, ha sumado dos empates (0-0 ante Olympiacos y 0-0 frente a Kairat) y una derrota contundente en casa frente al Bayern Múnich (1-5).

El equipo de Carcedo ha mostrado solidez defensiva fuera de casa, pero ha tenido problemas para generar peligro en ataque. Con el apoyo de su afición, buscará sumar su primera victoria y reacomodarse en la tabla ante un rival que también atraviesa un momento complicado.

Por su parte, el Villarreal CF llega en la posición 32, con apenas un punto en tres encuentros. El conjunto español empató en casa con la Juventus (2-2), pero cayó en sus otras dos presentaciones: 1-0 frente al Tottenham y 0-2 ante el Manchester City.

La irregularidad ha sido una constante para el equipo de Marcelino, que alterna buenos pasajes de fútbol con errores defensivos costosos. El técnico asturiano confía en que jugadores como Gerard Moreno, Nicolas Pepé y Santi Comesaña puedan marcar diferencias frente al equipo chipriota.

Probables alineaciones del partido

Pafos FC: Neofytos Michail; Bruno Felipe, Derrick Luckassen, David Luiz, Kostas Pileas; Ivan Sunjic, Pepe; Domingos Quina, Vlad Dragomir, Mislav Orsic; Landry Dimata. DT: Juan Carlos Carcedo.

Villarreal CF: Arnau Tenas; Santiago Mouriño, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona; Nicolas Pepé, Pape Gueye, Santi Comesaña, Alberto Moleiro; Gerard Moreno y Georges Mikautadze. DT: Marcelino García Toral.

Un duelo clave para la clasificación

El enfrentamiento entre Pafos y Villarreal es crucial para ambos. El conjunto chipriota, en su primera experiencia en Champions, busca hacer historia con una victoria que le permita seguir soñando con avanzar; mientras que el equipo español necesita reaccionar para no quedar relegado antes de la mitad de la fase de liga. La cuarta jornada será decisiva, y el Alphamega Stadium será testigo de un partido donde la necesidad de ganar promete intensidad, goles y emociones hasta el final.