Nueva Caledonia y Jamaica se enfrentan en un duelo decisivo del repechaje intercontinental hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un partido que podría definir a un posible rival de Colombia en la próxima cita orbital. El compromiso despierta especial atención en Sudamérica por el impacto que tendrá en el cuadro final del torneo.

El encuentro se disputará el jueves 26 de marzo desde las 22:00 en Colombia. Se trata de una instancia clave dentro del sistema de clasificación internacional, en la que selecciones de distintas confederaciones buscan uno de los últimos boletos disponibles para el Mundial 2026.

Dónde ver Nueva Caledonia vs Jamaica en TV y online

La transmisión del partido estará disponible en diferentes plataformas según el territorio.

España: DAZN

DAZN Colombia y resto de Sudamérica: WIN SPORTS, DSPORTS (canales 610 y 1610), WIN PLAY (streaming) y DGO (plataforma online).

WIN SPORTS, DSPORTS (canales 610 y 1610), WIN PLAY (streaming) y DGO (plataforma online). México: TUDN y ViX+

TUDN y ViX+ Estados Unidos: FOX SPORTS, TELEMUNDO y PEACOCK.

A qué hora es Nueva Caledonia vs Jamaica, país por país

El partido se jugará en horario nocturno en Colombia y tendrá distintas franjas horarias según la región:

Colombia: 22:00

España: 04:00 (viernes)

Jamaica: 21:00

México (CDMX): 21:00

Perú: 22:00

Ecuador: 22:00

Argentina: 00:00 (viernes)

Chile: 00:00 (viernes)

Estados Unidos (ET): 23:00

Estados Unidos (PT): 20:00

¿Dónde se juega el partido del repechaje al Mundial?

El duelo se disputará en el Estadio Guadalajara, recinto con capacidad para más de 46 mil espectadores. El escenario neutral agrega un componente adicional de presión y equilibrio para ambos equipos en una instancia de eliminación directa.

Cómo llegaron Nueva Caledonia y Jamaica al repechaje

Nueva Caledonia alcanzó esta instancia tras competir en la Eliminatoria de Oceanía. Ganó el Grupo A, luego eliminó a Tahití en las semifinales y finalmente cayó en la final por el cupo directo ante Nueva Zelanda. Ese recorrido le permitió acceder al repechaje intercontinental como una de las selecciones más competitivas de la región.

Jamaica, por su parte, avanzó desde la Concacaf. Ganó el Grupo E en la primera etapa y posteriormente terminó segunda en la fase final, superada únicamente por Curazao. Su rendimiento sostenido le dio el derecho a disputar esta repesca decisiva.

Probables alineaciones de Nueva Caledonia y Jamaica

Nueva Caledonia: Rocky Nyikeine; Bernard Iwa, Didier Simane, Morgan Mathelon, Jekob Jeno; Joseph Athale, Shene Welepane, Joris Kenon; César Zeoula, Georges Gope-Fenepej y Lues Waya. DT: Johann Sidaner.

Jamaica: Andre Blake; Joel Latibeaudiere, Damion Lowe, Ethan Pinnock, Amari Bell; Kevon Lambert, Isaac Hayden; Leon Bailey, Bobby Decordova-Reid, Renaldo Cephas; Demerai Gray. DT: Rudolph Speid.

Ficha del partido Nueva Caledonia vs Jamaica

Competición: Repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026

Fecha: Jueves 26 de marzo

Hora: 22:00 (Colombia)

Estadio: Estadio Guadalajara

Capacidad: Más de 46.000 espectadores

Entrenadores: Johann Sidaner (Nueva Caledonia) – Rudolph Speid (Jamaica)