La Champions League 2025-26 continúa este martes 21 de octubre con uno de los partidos más atractivos de la jornada: Newcastle United vs Benfica, desde el histórico St. James’ Park. El encuentro comenzará a las 21:00 en España y 14:00 en Colombia, en un choque de alta tensión entre dos equipos con presentes distintos en el torneo continental.

El conjunto inglés, dirigido por Eddie Howe, busca aprovechar su localía para mantenerse con vida en el grupo, mientras que el cuadro portugués de José Mourinho, que cuenta con el colombiano Richard Ríos en el mediocampo, llega presionado tras un inicio adverso en Europa. El duelo promete intensidad, ritmo alto y un ambiente eléctrico en uno de los estadios más emblemáticos de Inglaterra.

Dónde ver Newcastle vs Benfica en TV y ONLINE: España, Colombia y el mundo

El partido contará con una amplia cobertura internacional en televisión y plataformas digitales:

España: M+ Liga de Campeones (dial 60 de Movistar Plus+ o dial 115 de Orange TV), M+ Liga de Campeones 4 (señal multi, dial 180 de Movistar Plus+ o dial 276 de Orange TV) y LaLiga TV Bar.

M+ Liga de Campeones (dial 60 de Movistar Plus+ o dial 115 de Orange TV), M+ Liga de Campeones 4 (señal multi, dial 180 de Movistar Plus+ o dial 276 de Orange TV) y LaLiga TV Bar. Colombia y Sudamérica: ESPN 7 (TV) y DISNEY+ (streaming).

ESPN 7 (TV) y (streaming). México: Caliente TV .

. Estados Unidos: Paramount+ y Amazon Prime Video.

Todas las opciones ofrecen transmisión en alta definición, comentarios especializados y seguimiento minuto a minuto de uno de los encuentros más esperados de la jornada.

Dónde se juega el partido de la Champions: St. James’ Park, fortaleza del Newcastle

El escenario será el St. James’ Park, con capacidad para 52.500 espectadores, uno de los estadios más tradicionales del fútbol inglés y un verdadero hervidero cuando juega el Newcastle. En Champions League, su ambiente es especialmente intenso, convirtiéndose en un factor determinante para los rivales.

El equipo inglés buscará hacer pesar su localía, donde ya estuvo cerca de vencer al Barcelona en la primera fecha, y ahora intentará lograr un triunfo que lo mantenga en la pelea por la clasificación a octavos de final.

A qué hora es Newcastle vs Benfica, país por país

El encuentro se jugará en simultáneo con otros grandes duelos del martes, convirtiéndose en uno de los focos principales del día por el interés que despiertan sus entrenadores y figuras.

España: 21:00

21:00 Reino Unido: 20:00

20:00 Colombia, Perú y Ecuador: 14:00

14:00 Argentina y Chile: 16:00

16:00 México: 13:00

13:00 Estados Unidos (ET): 15:00

15:00 Brasil: 16:00

16:00 Francia, Italia y Alemania: 21:00

Probables alineaciones de Newcastle y Benfica

Newcastle: Nick Pope; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman, Dan Burn; Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, Joelinton; Jacob Murphy, Nick Woltemade y Anthony Gordon. DT: Eddie Howe.

Benfica: Anatoliy Trubin; Amar Dedic, Antonio Silva, Nicolás Otamendi, Samuel Dahl; Enzo Barrenechea, Richard Ríos, Fredrik Aursnes, Heorhiy Sudakov, Dodi Lukebakio; Vangelis Pavlidis. DT: José Mourinho.

Así llegan Newcastle y Benfica al duelo de la Champions League

El Newcastle United atraviesa una etapa irregular. En la Premier League, viene de caer 2-1 ante Brighton & Hove Albion, resultado que lo mantiene en la posición 14 del torneo doméstico. En la Champions League, su desempeño ha sido de contrastes: empezó con una derrota 1-2 ante Barcelona en casa, pero luego reaccionó con una contundente victoria 0-4 frente al Royale Union Saint-Gilloise como visitante.

El equipo de Howe combina juventud y potencia en ataque, con jugadores como Anthony Gordon y Nick Woltemade, mientras que la experiencia de Bruno Guimaraes y Kieran Trippier será esencial para mantener el equilibrio frente a un rival de jerarquía.

En el caso del Benfica, la presión es mucho mayor. En la liga portuguesa ocupa el tercer lugar, aunque llega tras empatar 0-0 con Porto y ganar en la Copa de Portugal ante Chaves (0-2). Sin embargo, su camino en la Champions ha sido decepcionante: cayó 2-3 ante Qarabag en Lisboa y luego perdió 1-0 frente al Chelsea, con un autogol de Richard Ríos que terminó marcando la diferencia.

El mediocampista colombiano, pieza habitual en el esquema de José Mourinho, buscará reivindicarse en St. James’ Park liderando la recuperación de balón y aportando salida limpia desde el mediocampo. Mourinho, fiel a su estilo, intentará sorprender con una estrategia compacta, priorizando la solidez defensiva y el contragolpe.

Un duelo de necesidad en la Champions League

El choque entre Newcastle y Benfica llega en un momento clave del grupo: los ingleses intentan afianzarse tras una gran victoria fuera de casa, mientras los portugueses necesitan sumar sus primeros puntos para no quedar prácticamente eliminados.

La presencia de Richard Ríos, junto a veteranos como Otamendi y Aursnes, será fundamental para el equilibrio de un Benfica que quiere recuperar su identidad competitiva. Enfrente, un Newcastle poderoso en su estadio y dispuesto a dar otro paso hacia los octavos, impulsado por su hinchada y su característico juego vertical.