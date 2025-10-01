La Champions League 2025-26 continúa su marcha con un atractivo duelo en Nápoles. Napoli vs Sporting Clube se medirán el miércoles 1 de octubre, en un encuentro válido por la fase de liga del torneo más prestigioso de Europa. El pitazo inicial será a las 21:00 en España y las 14:00 en Colombia, en un compromiso que enfrentará a un gigante italiano frente a un equipo portugués en alza.

Uno de los grandes atractivos del encuentro es la presencia del delantero colombiano Luis Javier Suárez, quien disputará su segundo partido en la actual edición de la Champions League con el Sporting Clube. El atacante de Santa Marta buscará estrenarse en el torneo continental tras un arranque de temporada destacado en el que suma 5 goles y 3 asistencias en 9 partidos oficiales con su club.

Dónde ver Napoli vs Sporting Clube de la Champions League en TV y online

El partido podrá seguirse en directo en diferentes países a través de estas opciones:

Colombia y el resto de Sudamérica : ESPN 4 en TV y streaming por DISNEY PLUS .

: ESPN 4 en TV y streaming por . México : TNT Sports y HBO Max .

: TNT Sports y . Estados Unidos: FOX Deportes, Fubo, Paramount+ y DAZN.

Horarios del partido Napoli vs Sporting Clube en distintos países

El encuentro de Champions League se jugará en los siguientes horarios internacionales:

España : 21:00 horas

: 21:00 horas Colombia, Perú y Ecuador : 14:00 horas

: 14:00 horas Argentina, Uruguay y Chile : 16:00 horas

: 16:00 horas México : 13:00 horas

: 13:00 horas Estados Unidos (Miami y Nueva York) : 15:00 horas

: 15:00 horas Inglaterra y Portugal : 20:00 horas

: 20:00 horas Italia, Francia y Alemania: 21:00 horas

Dónde se juega el partido entre Napoli vs Sporting Clube de la Champions

El escenario será el histórico estadio Diego Armando Maradona, ubicado en Nápoles. Con capacidad para 55 mil espectadores, será el marco perfecto para un partido de alta intensidad, con el Napoli obligado a reaccionar y un Sporting Clube que quiere seguir sorprendiendo.

Probables alineaciones de Napoli y Sporting Clube

Napoli: Vanja Milinkovic-Savic; Leonardo Spinazzola, Sam Beukema, Juan Jesus, Miguel Gutiérrez; Stanislav Lobotka, Matteo Politano, Frank Anguissa, Kevin De Bruyne, Scott McTominay; Rasmus Hojlund. DT. Antonio Conte.

Sporting Clube: Rui Silva; Georgios Vagiannidis, Zeno Debast, Gonçalo Inácio, Maximiliano Araujo; Morten Hjulmand, Hidemasa Morita; Geovany Quenda, Trincao, Pedro Gonçalves; Luis Javier Suárez. DT. Rui Borges.

La temporada de Luis Javier Suárez en Sporting Clube de Portugal

El colombiano vive un momento dulce en su llegada al fútbol portugués. En la Primeira Liga ha sido determinante, con goles ante Moreirense, Estoril Praia y un doblete frente al Arouca. En total, acumula 5 tantos y 3 asistencias, consolidándose como una pieza clave del proyecto del Sporting Clube.

En Champions League aún busca su primera anotación. En el debut ante Kairat Almaty jugó 61 minutos sin marcar, pero dejó buenas sensaciones. Ahora, frente al Napoli, tendrá otra gran oportunidad de abrir su cuenta goleadora en el máximo torneo europeo.

Noticias del partido Napoli vs Sporting Clube en Champions

El duelo llega con ambos equipos en situaciones distintas dentro de la clasificación de la fase de liga de la Champions League. El Napoli ocupa el puesto 32 tras caer en su debut contra el Manchester City, mientras que el Sporting Clube está cuarto gracias a su victoria 4-1 en casa sobre Kairat Almaty.

En el plano local, tanto Napoli como Sporting atraviesan un buen momento: ambos son segundos en sus ligas nacionales y han perdido solo un partido en el arranque de la temporada. Los de Antonio Conte confían en Kevin De Bruyne y Rasmus Hojlund para dar el golpe en casa, mientras que los portugueses llegan impulsados por el buen momento de Luis Javier Suárez y Pedro Gonçalves.

El choque en el Diego Armando Maradona promete ser un enfrentamiento vibrante entre dos equipos con estilos muy distintos: la intensidad y disciplina táctica del Napoli frente al fútbol ofensivo y dinámico del Sporting Clube.