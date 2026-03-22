El partido Minnesota United vs Seattle Sounders se convierte en uno de los más llamativos de la jornada en la MLS, especialmente por la presencia de James Rodríguez, quien empieza a tomar protagonismo en su nuevo equipo tras su debut reciente en la competencia.

El encuentro se disputará el domingo 22 de marzo desde las 13:30 (hora de Minnesota y Colombia) en el Allianz Field, un estadio con capacidad para más de 19.000 espectadores que vivirá un ambiente especial con la expectativa de ver al colombiano jugando como local por primera vez.

A qué hora juegan hoy Minnesota vs Seattle Sounders

El compromiso tiene un horario unificado para Colombia y Minnesota, lo que facilita su seguimiento en gran parte del continente. A continuación, los horarios más destacados por país:

Colombia y Minnesota (EE. UU.): 13:30

13:30 México: 12:30

12:30 Perú y Ecuador: 13:30

13:30 Venezuela y Bolivia: 14:30

14:30 Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay: 15:30

15:30 España: 19:30

Este partido se jugará en el Allianz Field, casa de Minnesota United, un escenario moderno que suele ser clave en el rendimiento del equipo cuando actúa como local.

Dónde ver Minnesota vs Seattle Sounders en TV y online

Al igual que todos los partidos de la MLS, este encuentro contará con una transmisión exclusiva a nivel global a través de Apple TV.

No habrá señal en televisión tradicional, ya que los derechos de la liga están centralizados en la plataforma mediante el servicio MLS Season Pass, lo que permite ver el partido desde cualquier lugar del mundo.

Opciones para ver el partido:

Streaming mundial: Apple TV (MLS Season Pass)

Apple TV (MLS Season Pass) Disponibilidad: todos los países

El acceso puede realizarse desde dispositivos móviles, Smart TV, computadores o tablets, con calidad de transmisión optimizada y múltiples opciones de idioma.

Así llegan Minnesota United y Seattle Sounders a la jornada de la MLS

El presente de Minnesota United no es el mejor en este inicio de temporada. El equipo apenas suma 4 puntos en 4 partidos, producto de una victoria, un empate y dos derrotas. Además, llega golpeado tras una dura caída en su último compromiso: un 6-0 ante Vancouver Whitecaps, resultado que evidenció problemas defensivos y falta de solidez en el equipo. Actualmente, ocupa la casilla 14 de la Conferencia Oeste, lejos de los puestos de protagonismo.

Por su parte, Seattle Sounders vive un momento mucho más sólido. El equipo ha sumado 3 victorias en 4 partidos, alcanzando 9 puntos que lo ubican en la sexta posición de la Conferencia Oeste. Su rendimiento ha sido consistente, con una estructura táctica clara y un ataque efectivo, lo que lo convierte en un rival exigente para Minnesota en este duelo.

Probables alineaciones del partido Minnesota United vs Seattle Sounders

Minnesota United: Drake Callender; Jeferson Díaz, Carlos Harvey, Morris Duggan, Devin Padelford; Wil Trapp, Nectarios Triantis, Joaquín Pereyra; Kyle Duncan, Kelvin Yeboah y Tomás Chancalay. DT: Cameron Knowles.

Seattle Sounders: Andrew Thomas; Cody Baker, Antino López, Jackson Ragen, Nouhou Tolo; Peter Kingston, Nikola Petkovic, Paul Rothrock; Jesús Ferreira, Georgi Minoungou y Danny Musovski. DT: Brian Schmetzer.

James Rodríguez, listo para su primer partido como local en la MLS

Uno de los grandes focos del partido estará en James Rodríguez, quien ya tuvo su debut con Minnesota United en la jornada anterior jugando como visitante. El colombiano llegó como uno de los fichajes más importantes del club para la temporada y, tras superar molestias físicas que lo alejaron de las primeras fechas, ya comenzó a sumar minutos en competencia oficial.

Ahora, el duelo ante Seattle Sounders representa una oportunidad especial: podría disputar su primer partido en el Allianz Field, frente a la afición de Minnesota. Su presencia no solo genera expectativa por lo que puede aportar en lo futbolístico, sino también por el impacto mediático que tiene en la MLS. James es uno de los nombres más reconocidos del fútbol internacional y su adaptación al equipo será clave para mejorar el rendimiento en la temporada.

Minnesota necesita recuperar confianza tras la última derrota, y la aparición del colombiano puede ser determinante para cambiar la dinámica del equipo en un partido exigente ante uno de los rivales más fuertes de la conferencia.