La Serie A de Brasil 2025 entra en su recta final con uno de los partidos más determinantes de la temporada: Atlético Mineiro vs Flamengo, un duelo con realidades opuestas pero con una tensión enorme. Mientras el Galo intenta cerrar dignamente un año irregular, Flamengo afronta la posibilidad de coronarse campeón del Brasileirao dependiendo de su propio resultado y del tropiezo de Palmeiras.

El encuentro se disputará el martes 25 de noviembre de 2025, en el moderno Arena MRV, un estadio con capacidad para 44.000 espectadores, que seguramente lucirá lleno para una cita que puede definir el título. El balón rodará a las 21:30 en Brasil y 19:30 en Colombia, en una jornada decisiva para la lucha por el campeonato.

Dónde ver Atlético Mineiro vs Flamengo HOY: TV y plataformas online

El partido tendrá una cobertura amplia en Brasil y también estará disponible en Colombia mediante las señales oficiales.

Brasil: Las transmisiones estarán a cargo de Amazon Prime Video, SporTV, Premiere, Rede Globo y ge TV (YouTube). Estos operadores ofrecerán diferentes alternativas, desde TV abierta hasta streaming.

Colombia: El encuentro podrá verse por Win Sports en televisión y Win Play de manera online.

Detalles del partido: Atlético Mineiro vs Flamengo

Competencia: Brasileirao 2025 – Fecha 36

Estadio: Arena MRV, Belo Horizonte

Fecha: Martes 25 de noviembre de 2025

Hora: 19:30 en Colombia | 21:30 en Brasil

Transmisión TV: Amazon Prime Video, SporTV, Premiere, Rede Globo, ge TV (Brasil); Win Sports (Colombia)

Transmisión online: Win Play (Colombia), Amazon Prime Video y ge TV (Brasil)

Así llegan Atlético Mineiro y Flamengo a la Fecha 36 del Brasileirao

Atlético Mineiro afronta este partido en la undécima posición, con 44 puntos en 34 partidos y ya eliminado de cualquier aspiración al título o clasificación directa a torneos internacionales. Para completar, el equipo de Jorge Sampaoli llega golpeado tras perder la final de la Copa Conmebol Sudamericana, cayendo ante Lanús en una dramática definición por penales. La misión del Galo en esta recta final es cerrar el año con profesionalismo, sumar puntos en casa y evitar perder posiciones en la tabla.

Flamengo: líder del Brasileirao y a un paso de ser campeón

Flamengo, dirigido por Filipe Luis, vive un presente brillante. Es el líder del Brasileirao con 74 puntos en 35 partidos, y le saca 4 unidades de ventaja a Palmeiras, su perseguidor directo. Esto significa que, si el Mengão gana y Palmeiras pierde su compromiso, se proclamará campeón en esta misma jornada. Flamengo llega en gran nivel futbolístico, con jerarquía, regularidad y una campaña que lo ha consolidado como el mejor equipo de Brasil en el 2025.

Probables alineaciones para Atlético Mineiro vs Flamengo

Atlético Mineiro: Everson; Renzo Saravia, Vitor Hugo, Junior Alonso, Arana; Fausto Vera, Alexsander, Gustavo Scarpa, Bernard; Hulk y Dudu. DT: Jorge Sampaoli.

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian De Arrascaeta; Luiz Araújo, Gonzalo Plata y Samuel Lino. DT: Filipe Luis.

Terna arbitral designada para el partido del Brasileirao