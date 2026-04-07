El debut de O’Higgins y Millonarios en la fase de grupos de la Copa Sudamericana genera expectativa entre los aficionados. Se trata de un duelo inédito que abre el camino para ambos equipos en la competencia internacional, con puntos clave en juego desde la primera jornada.

El compromiso se disputará el martes 7 de abril, en un horario que convoca a toda Sudamérica. Para los hinchas que buscan seguir cada detalle, aquí está toda la información sobre dónde ver el partido en vivo, a qué hora se juega en distintos países, cómo llegan los equipos y las probables alineaciones.

Dónde ver O’Higgins vs Millonarios EN VIVO en TV y online

El partido entre O’Higgins y Millonarios podrá verse en televisión y plataformas digitales según el país. Estas son las opciones confirmadas:

Colombia: ESPN en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming

ESPN en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming Chile y resto de Sudamérica: ESPN en TV y DISNEY+ PREMIUM

ESPN en TV y DISNEY+ PREMIUM Estados Unidos: beIN Sports y fuboTV.

Internet: dónde ver online el partido de Millonarios en la Sudamericana

Para quienes prefieren seguir el partido por internet, la opción principal es la plataforma DISNEY+ PREMIUM, que contará con la transmisión en vivo del compromiso.

A qué hora juegan O’Higgins vs Millonarios hoy

El horario del partido varía según el país. Estos son algunos de los principales:

Chile: 20:00

20:00 Colombia: 19:00

19:00 Argentina: 21:00

21:00 México: 18:00

18:00 Estados Unidos (ET): 20:00

20:00 España: 02:00 (miércoles 8 de abril).

O’Higgins vs Millonarios, duelo inédito en la Copa Sudamericana

Este partido marcará un hecho particular: será la primera vez que O’Higgins y Millonarios se enfrenten en un partido oficial. No existen antecedentes entre ambos clubes en torneos internacionales ni amistosos registrados.

Esto le da un componente especial al encuentro, ya que ambos equipos buscarán imponer condiciones desde el primer cruce en su historial.

Cómo llegaron O’Higgins y Millonarios a esta instancia de la Sudamericana

El camino de ambos equipos hasta esta fase ha sido distinto. O’Higgins llega tras competir en la Copa Libertadores, donde tuvo un recorrido exigente. En la Fase 2 logró eliminar a EC Bahía, mostrando solidez en la serie. Posteriormente, en la Fase 3, cayó ante Deportes Tolima, resultado que lo llevó a la fase de grupos de la Sudamericana.

Por su parte, Millonarios logró su clasificación directamente en la Copa Sudamericana. El equipo colombiano superó a Atlético Nacional en la Fase 1, con una victoria clave en el estadio Atanasio Girardot. Ese resultado le permitió asegurar su lugar en esta instancia y comenzar su camino internacional con confianza.

Probables formaciones de O’Higgins y Millonarios

O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Miguel Brizuela, Luis Alberto Pavez; Martín Maturana, Felipe Ogaz, Juan Leiva, Martín Sarrafiore; Francisco González y Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.

Millonarios: Diego Novoa; Sebastián Viveros Del Castillo, Andrés Llinás, Édgar Elizalde, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña, David Mackálister Silva; Rodrigo Contreras y Leonardo Castro. DT: Fabián Bustos.

Dónde se juega O’Higgins vs Millonarios

El encuentro se disputará en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, escenario habitual del equipo chileno. Este estadio tiene capacidad para más de 12 mil espectadores y será el punto de partida para ambos en la fase de grupos.

Árbitros del partido O’Higgins vs Millonarios

La terna arbitral designada para el compromiso es de Perú:

Árbitro principal: Roberto Pérez

Asistentes: Jesús Sánchez y Leonar Soto

Cuarto árbitro: Jordi Espinoza

VAR: Diego Haro

AVAR: Alejandro Villanueva

Detalles del partido O’Higgins vs Millonarios